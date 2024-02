5 «Tschugger»-Momente für einen heiteren Start in die Woche

Auch in den 5 Episoden der 3. Staffel strapaziert «Tschugger» in bewährter Manier die Lachmuskeln. Egal, ob man den exzentrischen Polizisten aus dem Wallis schon kennt oder noch nicht – ein Blick auf seine halsbrecherischen Aktionen garantiert einen heiteren Start in die Woche. Wir haben fünf amüsante Szenen ausgewählt.

Warum Tschugger kein Tschugger mehr ist

Zu Beginn der 3. Staffel erfährt man, dass Tschugger das Wallis und die Arbeit als Polizist hinter sich gelassen hat. In einer esoterischen Selbsthilfegruppe in Bern will er als Herr Schmidhalter wieder Boden unter den Füssen gewinnen.

Wie kam es dazu? Weil in Tschuggers Welt eigentlich nichts ohne Übertreibung auskommt, ist auch die traumatische Rückblende aufs Ende seiner Zeit als Polizist reif für Hollywood: Erst zertrümmert Tschugger völlig betrunken sein Dienstauto, dann schiesst er unkontrolliert auf ein wehrloses Opfer, und schliesslich gerät er in einem Flammeninferno selbst in Brand.

01:46 Video Warum Tschugger kein Tschugger mehr ist Aus Tschugger vom 19.11.2023. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

Bax braucht sein altes Ich zurück

Man ahnt es bereits: Lange hält es Tschugger nicht ohne Überdosis Adrenalin aus. Zwei Folgen später ereilt ihn daher die Erkenntnis: «Um den ganzen Schmerz hinter mir zu lassen, brauche ich mein altes Ich zurück.» Und wieder ist Bax sturzbetrunken.

02:01 Video Bax braucht sein altes Ich zurück Aus Tschugger vom 19.11.2023. Bild: SRF/Dominic Steinmann abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Wo ein Wallis ist, ist auch ein Wolf

Zurück im Wallis, schliesst Bax unverhofft Bekanntschaft mit dessen unliebsamstem Bewohner – dem Wolf.

00:51 Video Wo ein Wallis ist, ist auch ein Wolf Aus Tschugger vom 02.12.2023. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Party-Bitch will Plattendeal

Vom Walliser Label «RoCla Records» erhoffen sich Rapperin Valmira und ihr Manager Juni den Durchbruch. Die Firma gehört zwei HSG-Studenten, deren Grosi ein Musikstudio finanziert hat.

Und tatsächlich – die zwei Plattenbosse kennen Valmiras Texte auswendig: «Sitz im Panda, Money, Scheine, Dollar, Money! – Dari, dari, Money, Money! – Ferrari, Party, Yo Bitch!»

Valmira prophezeien sie eine internationale Karriere: «Das heisst, mehrere Länder, nicht nur das Wallis.» Im Abfalleimer landet dafür das mitgebrachte Dossier über Valmira. «Papier brauchen wir hier nur noch auf dem WC», lautet die Erklärung. Letztlich scheitert der Plattendeal am Geld.

02:44 Video Party-Bitch will Plattendeal Aus Tschugger vom 19.11.2023. Bild: SRF/Dominic Steinmann abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden.

Kokain als Geheimwaffe

Bax und Juni schnappen sich als Fluchtauto einen Kombi, dessen Laderaum voller Kokain ist. Dumm gelaufen? Nicht unbedingt. Als es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei kommt, gelingt dank des weissen Pulvers die Flucht.

02:04 Video Kokain als Geheimwaffe Aus Tschugger vom 02.12.2023. Bild: SRF/Tschugger abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

Haben Sie Lust bekommen auf noch mehr «Tschugger»? Alle 5 Folgen der 3. Staffel sind auf Play SRF noch bis Ende 2024 zu sehen.