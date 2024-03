In den Hochalpen liegt ab 1800 m vielerorts überdurchschnittlich viel Schnee.

Am meisten hat es im Südwallis, wo lokal eine Schneehöhe von über 4 Meter gemessen wird.

Im Norden fällt in der Nacht auf Mittwoch die Schneefallgrenze auf 800 bis 500 m.

Am Freitag und Wochenende bringt eine nächste «Südstau-Wetterlage» noch mehr Neuschnee am Alpensüdhang.

Legende: In den Alpen hat es vielerorts grosse Schneemengen. In den Hochalpen ist die Schneedecke aktuell lokal über 4 m hoch. SRF Meteo

Viel Schnee und erhebliche Lawinengefahr

Oberhalb von 1800 m hat es in den Alpen für die Jahreszeit überdurchschnittlich viel Schnee. Am grössten ist die Schneedecke in den Hochalpen und seit Anfang März auch am Alpensüdhang. Von Donnerstagabend bis gestern gab es dort intensiven Stauniederschlag, so dass im westlichen Tessin lokal bereits 140 % des durchschnittlichen Märzniederschlags zusammengekommen ist.

Beispielsweise ist die Schneehöhe an der Südwalliser SLF-Messstation Bortelsee auf rund 2500 m am Montag 426 cm mächtig. Davon fielen ca. 175 cm innerhalb der letzten drei Tage.

Mit dem Neuschnee und den Triebschneeansammlungen vom Wochenende herrscht in vielen Teilen der Alpen eine erhebliche Lawinengefahr.

1 / 3 Legende: Kühboden/VS Im Wallis gab es dieses Wochenende grosse Neuschneemengen. Monika Jaquenod 2 / 3 Legende: Simplon Dorf/VS In Simplon Dorf legte es insgesamt etwa 90 cm hin. Josef Escher 3 / 3 Legende: Simplon Dorf/VS Winterspass für Gross und Klein. Der Schneemann soll eine Grösse von 2.7 m haben. Leo Arnold

Schneeflocken bis lokal 400 m und nächste Südstaulage

Am Dienstag erreicht eine Kaltfront die Schweiz. Am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze auf der Alpennordseite auf 800 bis 500 m, lokal sind bei stärkeren Niederschlägen auch Schneeflocken bis 400 m möglich. Winterlich wird es aber wahrscheinlich erst ab 600 m. Am meisten Neuschnee gibt es am Alpennordhang, wo die Schneedecke bis Donnerstag um 20 bis 50 cm anwächst.

Zusätzlich gibt es am Alpensüdhang von Freitag bis und mit Wochenende mit der nächsten Südstau-Wetterlage eine weitere Ladung Neuschnee. Jedoch sind die Mengen noch unsicher. Nach den aktuellen Wettermodellen sind vom Südwallis übers Tessin bis nach Südbünden weitere 30 bis 100 cm Neuschnee möglich.