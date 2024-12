Am Samstagvormittag, genau um 10.19 Uhr, erreicht die Sonne den südlichsten Punkt ihrer scheinbaren Umlaufbahn. Zu diesem Zeitpunkt beginnt für die Astronomen der Winter. Die praktische Konsequenz für Herrn und Frau Schweizer: Wir erleben am Samstag den kürzesten Tag des Jahres.

Am Samstagvormittag ist es soweit: Der Winter beginnt! Der erste grosse Schneefall bis ins Flachland liegt zwar schon einen Monat zurück, aber gemäss astronomischer Definition beginnt der Winter erst, wenn die Sonne den südlichsten Punkt ihrer scheinbaren Umlaufbahn erreicht.

Legende: Der Winter war schon da Schon am Morgen des 22. Novembers hatte der Strassenunterhalt mit der Schneeräumung alle Hände voll zu tun. Uschy Fäh

Dies ist am Samstag um 10.19 Uhr mitteleuropäischer Zeit der Fall. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne senkrecht über dem sogenannten südlichen Wendekreis auf 23,3 Grad Süd. Der südliche Wendekreis befindet sich etwas mehr als 2600 Kilometer südlich des Äquators. Auf dieser Position befindet sich beispielsweise die brasilianische Grossstadt Sao Paulo. Der Wendekreis bleibt im Übrigen über die Jahrhunderte nicht völlig konstant. Auf Grund von sogenannten Perturbationen anderer Himmelskörper in unserem Sonnensystem wandert momentan der Wendekreis rund 14 Meter pro Jahr Richtung Äquator.

Praktische Auswirkung: Kürzester Tag

Mit dem Erreichen des südlichen Wendepunktes hat bei uns auch die Tageslänge ihr jährliches Minimum erreicht. In Zürich geht die Sonne um 08.10 Uhr auf und um 16.37 Uhr unter.

Legende: Kürzester Tag in Zürich Am Samstag dauert es zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang in Zürich 8 Stunden 27 Minuten und 31 Sekunden. Danny Nef

Der Tag dauert also noch 8 Stunden 27 Minuten und 31 Sekunden. Schon am Sonntag nimmt die Tageslänge wieder zu. Allerdings sind die 3 Sekunden nicht wirklich wahrnehmbar. Bis zum Ende des astronomischen Winters, am 20. März um 10.01 Uhr erreicht die Tageslänge wieder eine Dauer von etwas mehr als 12 Stunden. Dann scheint die Sonne von Tag zu Tag 3 Minuten und 25 Sekunden länger.

Tiefster Sonnenstand

Der Samstag ist aber nicht nur der kürzeste Tag, sondern auch jener mit dem tiefsten Sonnenhöchststand. Selbst zum Sonnenhöchststand am Mittag um 12.24 Uhr steht die Sonne in Zürich nur 19,2 Grad über dem Horizont. In Chiasso, das deutlich südlicher liegt, steht die Sonne am Mittag immerhin 20,8 Grad über dem Horizont. In Chiasso und in Zürich ist dieser Winkel nicht so bedeutend. Anders sieht das in den Alpentälern aus. Sind Ortschaften von hohen Bergen umgeben, zeigt sich die Sonne, ähnlich wie in Skandinavien, den ganzen Tag nicht mehr. Zu diesen Gemeinden gehört beispielsweise auch Starkenbach im Toggenburg, Vicosoprano im Bergell oder auch Bosco Gurin im nordwestlichen Tessin.

Legende: Tagelang kein Sonnenschein In Vicosoprano im Bergell zeigt sich die Sonne wochenlang nicht. Arno Mainetti

Umgekehrt taucht in der Nacht die Sonne so weit unter den Horizont, wie sonst nie im Jahr. Nach Mitternacht befindet sie sich 66 Grad unter dem Horizont. Dieser Wert ist aber eher theoretischer Natur. Befindet sich die Sonne mehr als 18 Grad unter dem Horizont ist es stockdunkel, und es gibt keine Lichtrückstreuung aus der oberen Atmosphäre mehr. Auf Grund der sogenannten Lichtverschmutzung gibt es aber nur noch wenige Orte, die in der Nacht völlige Dunkelheit kennen.

Je weiter nach Norden, desto kürzer die Tage

Je weiter man nach Norden fährt, desto kürzer wird die Tageslänge. In Kopenhagen, der Hauptstadt Dänemarks, dauert der kürzeste Tag nur 7 Stunden und 1 Minute, und die Sonne steht selbst am Mittag nur noch 11 Grad über dem Horizont. Fährt man weiter nach Norden nimmt die Tageslänge weiter ab, bis die Sonne am nördlichen Polarkreis auf 66,6 Grad Nord gar nicht mehr aufgeht.

Legende: Polarkreis An der norwegischen Küste ist der Polarkreis mit einem Globus markiert. Er liegt auf 66,6 Grad Nord. FB

Dort herrscht die sogenannte Polarnacht. Nördlich des Polarkreises kann die Polarnacht teilweise Wochen dauern.

Legende: Polarnacht am Nordkap Das Nordkap-Denkmal während der Polarnacht. FB

Am Nordkap, dem nördlichsten Punkt Europas, dauert sie etwas mehr als zwei Monate. Allerdings bleibt es auch dort tagsüber nicht völlig dunkel.

Legende: Dämmerung am Nordkap Dämmerungsstimmung um die Mittagszeit am Nordkap während der Polarnacht. FB

Bei klarem Himmel sorgt die Dämmerung für spektakuläre Stimmungen.