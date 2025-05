Ob Familienzusammenkunft oder verlängertes Wochenende auf dem Zeltplatz – viele blicken gespannt auf die Wetterprognosen fürs Auffahrtswochenende. Besonders für den Feiertag selbst sowie für den Sonntag bestehen allerdings noch grosse Unsicherheiten.

Legende: So ein grosser Andrang an der Zürcher Seepromenade wie in diesem Bild von Auffahrt 2004 ist wohl nicht zu erwarten. Damals gab es sommerliche 28 Grad. KEYSTONE/Steffen Schmidt

Auffahrt als Übergangstag

Am Donnerstag (Auffahrt) ist es zunächst meist bewölkt, besonders im Osten kann es noch vereinzelt regnen. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung zunehmend auf, und es wird sonniger. Wie rasch dieser Übergang erfolgt, ist jedoch weiterhin ungewiss. Während frühere Modellläufe den Tag noch trüb und nass darstellten, zeigen die neuesten Prognosen eine raschere Auflösung der Wolken. Aktuell ist davon auszugehen, dass es am Nachmittag bereits in weiten Teilen der Schweiz sonnig ist. Aufgrund der schnellen Veränderungen in den Modellen ist die Prognose jedoch mit Vorsicht zu geniessen.

Legende: Auf der Alpensüdseite ist es bereits am Donnerstag recht sonnig und warm, im Norden ist die Entwicklung an Auffahrt noch unsicher. SRF Meteo

Zwischenhoch bringt Sonnenschein

Am Freitag etabliert sich ein Zwischenhoch – wie lange es Bestand hat, ist noch offen. Zumindest am Freitag und Samstag ist mit viel Sonnenschein zu rechnen, und die Temperaturen steigen auf sommerliche Werte um 25 Grad. Im Flachland bleibt es grösstenteils trocken, doch besonders entlang der Voralpen und Alpen sind am Samstagnachmittag und -abend einzelne Schauer möglich.

Nächster Regen in Sicht

Am Sonntag zeigt sich in den aktuellen Modellläufen ein Tiefdruckgebiet über Grossbritannien, das eine Störung in Richtung Schweiz lenkt. Diese bringt zunächst Wolken, später breitet sich auch gebietsweise Regen aus. Auch diese Entwicklung ist noch unsicher und war in früheren Prognosen so nicht abgebildet. Es lohnt sich also, immer mal wieder einen Blick auf die aktuelle Wetterprognose zu werfen.