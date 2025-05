Ob Familienzusammenkunft oder verlängertes Wochenende auf dem Zeltplatz – viele blicken gespannt auf die Wetterprognosen für das Auffahrtswochenende. Abgesehen vom Sonntag zeichnet sich trockenes Wetter ab.

Legende: Einen grossen Andrang auf die Zürcher Seepromenade wie auf diesem Bild von 2004 könnte es am Freitag und Samstag wieder geben. KEYSTONE/Steffen Schmidt

An Auffahrt nimmt der Sommer Anlauf

An Auffahrt (Donnerstag) beendet ein Hoch allmählich die wechselhafte Wetterphase. Dies zeigen die Wettermodelle trotz einiger Unsicherheiten immer deutlicher. Im Osten der Schweiz wird man am Donnerstag noch einige dichte Wolken finden. Von Westen her setzt sich aber immer besser die Sonne durch. Im Tessin ist es bereits am Donnerstag sommerlich warm.

Legende: Mai-Ende im Sommermodus. SRF Meteo

Sommerwärme und Sonnenschein bis Samstag

Am Freitag und Samstag bringt das Hoch voraussichtlich Sommerwetter. Es ist oft sonnig und warm. Wie warm oder sogar heiss es wird, ist noch unsicher. Betrachtet man die erwartete Temperatur der Luftmasse und die Prognoseunsicherheit, sind im Norden Höchstwerte zwischen 18 und 30 Grad möglich. Eine grosse Spanne also. Am wahrscheinlichsten sind Werte um 25 Grad im Flachland.

Legende: Die Grafik zeigt die ungefähr mögliche Höchsttemperatur aufgrund der Luftmasse. Die durchsichtige Fläche ist der Unsicherheitsbereich. SRF Meteo

Regen oder Gewitter in Sicht

Am Sonntag zeigt sich in den aktuellen Modellläufen ein Tiefdruckgebiet über Grossbritannien, das eine Kaltfront in Richtung Schweiz lenkt. Diese bringt einige Wolken und auch gebietsweise Regen. Gewitter, durchaus auch kräftige, sind ebenfalls möglich. Wie immer sind Langfristprognosen mit einigen Unsicherheiten verbunden. Es lohnt sich darum, immer mal wieder einen Blick auf die aktuelle Wetterprognose zu werfen.