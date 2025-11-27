Wo lohnen sich am Wochenende Ausflüge in den Schnee?

Der Schnee ist da. In den Alpen liegt in vielen Wintersportgebieten etwa ein halber Meter Schnee. Auch auf den Jurahöhen sind es 20 bis 30 cm. Auf dem Säntis liegen bereits 1,8 m Schnee. Schnee liegt aktuell ab Höhenlagen von 600 bis 800 m.

Schneebilder vom Donnerstag

Sumiswald/BE . Winterlicher Sonnenaufgang. Bildquelle: Matthias Schüpbach . 1 / 9 Legende: Sumiswald/BE Winterlicher Sonnenaufgang Matthias Schüpbach

Bild 2 von 9. Regelstein (Ricken/SG) . Bildquelle: Gilbert Zellweger. 2 / 9 Legende: Regelstein (Ricken/SG) Gilbert Zellweger

Bild 3 von 9. Flumserberg/SG. Bildquelle: Benz Jasmin. 3 / 9 Legende: Flumserberg/SG Benz Jasmin

Bild 4 von 9. Oberiberg/SZ. Schnee und Halo. Bildquelle: Georg Bringolg. 4 / 9 Legende: Oberiberg/SZ Schnee und Halo Georg Bringolg

Bild 5 von 9. Pizol/SG. Schnee und Halo. Bildquelle: Rainer Stoop. 5 / 9 Legende: Pizol/SG Schnee und Halo Rainer Stoop

Bild 6 von 9. Goldau/SZ . Nicht weit bis zum Schnee. Bildquelle: Irene Eichhorn. 6 / 9 Legende: Goldau/SZ Nicht weit bis zum Schnee Irene Eichhorn

Bild 7 von 9. Stoos/SZ. Bildquelle: Lara Weiss. 7 / 9 Legende: Stoos/SZ Lara Weiss

Bild 8 von 9. Geissfluegrat . Auch auf dem Jura hat es Schnee. Bildquelle: Roger Hirsiger . 8 / 9 Legende: Geissfluegrat Auch auf dem Jura hat es Schnee Roger Hirsiger

Eigenthal/LU . Winterpneus montiert? Bildquelle: Urs Gutfleisch. 9 / 9 Legende: Eigenthal/LU Winterpneus montiert? Urs Gutfleisch

Vor dem Wochenende sind die Wetterbedingungen für Ausflüge in den Schnee grundsätzlich gut. Danach endet das Hochdruckwetter bereits wieder. Wo findet man am Wochenende Schnee und möglichst gutes Outdoorwetter?

Samstag – je südwestlicher, desto sonniger

Die Nacht auf Samstag ist ein Dämpfer für Schneefans. Es wird besonders auf dem Jura in den Schnee regnen. Auch auf den Hügeln im Mittelland könnte es mit dem Regen dem Schnee bereits an den Kragen gehen. Im Tagesverlauf lockern sich aber die Wolken schnell auf. Am Samstagnachmittag sind ab rund 1000 m Höhe die Chancen auf Sonnenschein und Schnee gut. Die Wolken lockern sich von Südwesten her auf. Darum dürfte es beispielsweise im Wallis oder Berner Oberland für mehrere Sonnenstunden reichen. Dazu ist es mit etwa 2 Grad auf 2000 m recht mild.

Legende: Relative Sonnenscheindauer Samstag Sonnenscheindauer in Prozent der maximal möglichen Besonnung. Aus dem Wettermodell ICONCH2. SRF Meteo

Sonntag – im Osten ok

Am Sonntag ist es trüb und die Sonne scheint kaum. Das Wetter für Ausflüge in den Schnee ist daher am Samstag besser. Dazu breiten sich am Sonntag von Westen her Regen oder Schnee aus. Vor allem im Osten der Schweiz bleibt es teils bis am Abend trocken. Ein Ausflug mit Schlitten oder Bob ist dort gut möglich.

Legende: Wo wird es am Sonntag nass? Niederschlagswahrscheinlichkeit bis Sonntagabend. Ebenfalls aus dem Modell ICONCH2. SRF Meteo

In den westlichen Bergen sieht es am Sonntag eher wieder so aus (die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1000 m):