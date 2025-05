Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Wetter ist in ständiger Bewegung - normalerweise. Doch manchmal scheint das Wetter stillzustehen, da weder klare Windrichtungen oder markante Druckgebiete in der Nähe sind. In der Meteorologie wird eine solche Wettersituation als Flachdruck-Wetterlage bezeichnet - ein Phänomen, das vorwiegend im Sommerhalbjahr vorkommt. Dabei sind die Luftdruckunterschiede über grosse Gebiete hinweg äusserst gering.

Legende: Flachdruck-Wetterlage Über Europa bestehen nur kleine Luftdruckgegensätze (nur wenige und weit entfernte rote Isobarenlinien). Eine Tiefdruckzone über Frankreich sorgt zeitweise für eine schwache Südströmung. SRF Meteo / ECMWF

Im Gegensatz zu Hochdruckwetter findet bei einer Flachdrucklage kaum eine Absinkbewegung der Luft statt. Dadurch entstehen im Tagesverlauf grosse Quellwolken, die sich zu Schauern und Gewittern entwickeln können – ein typisches Merkmal des sogenannten Tagesgangwetters.

Gewitter mit Starkregen

Abgesehen von möglichen Gewitterböen ist diese Wetterlage mit nur wenig Wind verbunden. Daher bewegen sich die Regen- und Gewitterwolken kaum oder nur langsam vorwärts.

Legende: Perfekte Bedingungen für Gleitschirmfliegerinnen Die Flachdruck-Wetterlage ist bestens geeignet fürs Gleitschirmfliegen, da sie für gute Thermik sorgt. Verena Roth

Da Schauer und Gewitter im Barosumpf ortsfest bleiben oder nur langsam weiterziehen, können langanhaltende Flachdrucklagen lokal grosse Regenmengen bringen. Besonders in den Bergen besteht die Gefahr von Murgängen und Überschwemmungen.