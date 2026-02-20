Die Wetterprognose wird die Basler Fasnächtler freuen. Es wird sehr mild und abgesehen vom Montag sonnig. Am Nachmittag gibt es Temperaturen um 16 Grad.

Legende: Am Dienstag und Mittwoch wird der Himmel über Basel blau sein. KEYSTONE/ Georgios Kefalas

Man darf sich zurecht fragen: Gab es schon einmal eine so warme Fasnacht? Die Antwort ist: ja, aber nicht oft.

Die diesjährigen «drei scheenschte Dääg» dürften es in die Top 10 der wärmsten Fasnachten schaffen, seit es in Basel systematische Temperaturaufzeichnungen gibt. Wärmere Fasnachten haben vor allem im März stattgefunden. Im Februar gab es nur 2021 eine wärmere «Fasnachtsperiode». Die Fasnacht fiel damals allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer.

Am anderen Ende des Spektrums steht die Fasnacht vor 70 Jahren. Die Fasnacht 1956 war eisig mit Höchstwerten von rund -6 Grad.