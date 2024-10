Das tagelange Hochdruckwetter hat die Luft in der Höhe stark abgetrocknet, deshalb ist die Fernsicht in den Bergen sehr gut.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bereits seit etwas mehr als einer Woche herrscht in der Schweiz Hochdruckwetter. In der Atmosphäre sinkt die Luft im Hochdruckgebiet ab und wird immer trockener. Unterhalb von rund 1000 Metern hält sich feuchte Nebelluft. Das ist typisch für eine herbstliche Inversionslage.

1 / 5 Legende: Alpstein Steinbock mit Aussicht Heinz Weber 2 / 5 Legende: Stanserhorn Silvano Trianni 3 / 5 Legende: Riggisberg/BE Wunderschöne Landschaft über dem Nebelmeer Lukas Wyss 4 / 5 Legende: Schönengrund/AR Luciano Pau 5 / 5 Legende: Leueberg/BE Oberhalb des Nebels sieht man bis in die Alpen. Othmar Wilhelm

Wer in den nächsten Tagen einen Ausflug in die Berge plant, geniesst herrliche Weitsicht. Bis auf Weiteres liegt nämlich sehr trockene Luft über der Schweiz.

Am besten ist die Sicht auf einer Höhe von rund 3000 Metern, zum Beispiel auf dem Titlis in der Zentralschweiz oder auf dem Corvatsch im Engadin. Hier liegt die Luftfeuchtigkeit am Freitag bei nur gerade 10 Prozent. Auf rund 2000 Metern (zum Beispiel auf dem Niesen, Männlichen, Pilatus oder Säntis) gibt es zwischen 20 und 35 %. Bereits ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 30 % spricht man von sehr guter Sicht.