Bild 1 von 12. Januar. 1. Januar: Sihlsee bei Euthal/SZ. Bildquelle: Kurt Füchslin.
Bild 2 von 12. Februar. 16. Februar: Arnisee/UR. Bildquelle: Bruno Ziegler.
Bild 3 von 12. März. 9. März: Wynigen/BE. Bildquelle: Matthias Schüpbach.
Bild 4 von 12. April. 12. April: Arisdorf/BL. Bildquelle: Kevin Buess.
Bild 5 von 12. Mai. 12. Mai: Seealpsee/AI. Bildquelle: Daniel Mitchell.
Bild 6 von 12. Juni. 30. Juni: Leglerhütte/GL. Bildquelle: Martina Isler.
Bild 7 von 12. Juli. 11. Juli: Val Müstair/GR. Bildquelle: Lucas Pitsch.
Bild 8 von 12. August. 25. August: Augstmatthorn/BE. Bildquelle: Daniel Hug.
Bild 9 von 12. September. 7. September: Säntis. Bildquelle: Sven Brütsch.
Bild 10 von 12. Oktober. 25. Oktober: Silsersee/GR. Bildquelle: Rinaldo Meier.
Bild 11 von 12. November. 6. November: Neuheim/ZG . Bildquelle: Daniel Bärtschi.
Bild 12 von 12. Dezember. 29. Dezember: Jura/SO. Bildquelle: Jürg Häusermann.
Die Umfrage lief bis am 7. Januar 2026 um 12 Uhr.
Wie kann ich Bilder einreichen?
Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild