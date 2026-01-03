 Zum Inhalt springen

Bild des Jahres 2025 Das schönste Wetterfoto des Jahres 2025 ist gewählt

Rund 32’800 Stimmen machten die Wahl zum schönsten Wetterfoto 2025 zu einem packenden Finale und am Ende triumphierte das sanfte Frühlingslicht im Bild von Kevin Buess, aufgenommen im April im malerischen Baselbiet.

03.01.2026, 18:43

Frühling
Legende: Bild des Jahres 2025 12. April: Sanftes Frühlingslicht im malerischen Baselbiet. Kevin Buess
  • Bild 1 von 12. Januar. 1. Januar: Sihlsee bei Euthal/SZ. Bildquelle: Kurt Füchslin.
    gefrorener See
  • Bild 2 von 12. Februar. 16. Februar: Arnisee/UR. Bildquelle: Bruno Ziegler.
    gefrorener See
  • Bild 3 von 12. März. 9. März: Wynigen/BE. Bildquelle: Matthias Schüpbach.
    Hügelige Landschaft bei Sonnenuntergang mit Feldern und Bäumen.
  • Bild 4 von 12. April. 12. April: Arisdorf/BL. Bildquelle: Kevin Buess.
    blühender Baum
  • Bild 5 von 12. Mai. 12. Mai: Seealpsee/AI. Bildquelle: Daniel Mitchell.
    roter Berg
  • Bild 6 von 12. Juni. 30. Juni: Leglerhütte/GL. Bildquelle: Martina Isler.
    Blitz
  • Bild 7 von 12. Juli. 11. Juli: Val Müstair/GR. Bildquelle: Lucas Pitsch.
    Sonnenaufgang über Bergen mit See.
  • Bild 8 von 12. August. 25. August: Augstmatthorn/BE. Bildquelle: Daniel Hug.
    Ausblick
  • Bild 9 von 12. September. 7. September: Säntis. Bildquelle: Sven Brütsch.
    Vollmond
  • Bild 10 von 12. Oktober. 25. Oktober: Silsersee/GR. Bildquelle: Rinaldo Meier.
    Herbst
  • Bild 11 von 12. November. 6. November: Neuheim/ZG . Bildquelle: Daniel Bärtschi.
    Herbstnebel
  • Bild 12 von 12. Dezember. 29. Dezember: Jura/SO. Bildquelle: Jürg Häusermann.
    Nebelwelle
Die Umfrage lief bis am 7. Januar 2026 um 12 Uhr.

Wie kann ich Bilder einreichen?

Box aufklappen Box zuklappen

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

Meteo, 7. 1.2026, 19:55

