Bild des Jahres 2025 Wählen Sie das schönste Wetterfoto des Jahres 2025

Jetzt sind Sie gefragt: Wir suchen das schönste Wetterfoto des Jahres 2025! Von magischen Nebelwellen über sanfte Morgenstimmungen, glitzerndes Eis und Schnee bis hin zu Regenbogen oder sogar Blitz und Donner. Welches Motiv ist Ihr Favorit? Stimmen Sie ab – wir sind gespannt!

03.01.2026, 18:43

  • Bild 1 von 12. Januar. 1. Januar: Sihlsee bei Euthal/SZ. Bildquelle: Kurt Füchslin.
    gefrorener See
  • Bild 2 von 12. Februar. 16. Februar: Arnisee/UR. Bildquelle: Bruno Ziegler.
    gefrorener See
  • Bild 3 von 12. März. 9. März: Wynigen/BE. Bildquelle: Matthias Schüpbach.
    Hügelige Landschaft bei Sonnenuntergang mit Feldern und Bäumen.
  • Bild 4 von 12. April. 12. April: Arisdorf/BL. Bildquelle: Kevin Buess.
    blühender Baum
  • Bild 5 von 12. Mai. 12. Mai: Seealpsee/AI. Bildquelle: Daniel Mitchell.
    roter Berg
  • Bild 6 von 12. Juni. 30. Juni: Leglerhütte/GL. Bildquelle: Martina Isler.
    Blitz
  • Bild 7 von 12. Juli. 11. Juli: Val Müstair/GR. Bildquelle: Lucas Pitsch.
    Sonnenaufgang über Bergen mit See.
  • Bild 8 von 12. August. 25. August: Augstmatthorn/BE. Bildquelle: Daniel Hug.
    Ausblick
  • Bild 9 von 12. September. 7. September: Säntis. Bildquelle: Sven Brütsch.
    Vollmond
  • Bild 10 von 12. Oktober. 25. Oktober: Silsersee/GR. Bildquelle: Rinaldo Meier.
    Herbst
  • Bild 11 von 12. November. 6. November: Neuheim/ZG . Bildquelle: Daniel Bärtschi.
    Herbstnebel
  • Bild 12 von 12. Dezember. 29. Dezember: Jura/SO. Bildquelle: Jürg Häusermann.
    Nebelwelle
Die Umfrage läuft bis am 7. Januar 2026 um 12 Uhr.

Wie kann ich Bilder einreichen?

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

Meteo, 3.1.2026, 19:55

