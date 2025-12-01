Bild des Monats - Das schönste Wetterbild des Monats November 2025 ist gewählt

Die Morgenaufnahme von Daniel Bärtschi hat mit über 9’200 Stimmen den Wettbewerb klar für sich entschieden. Die Silbermedaille geht an Werner Lauener und den dritten Platz sichert sich Barbara Klopfenstein. Die SRFMeteo Redaktion gratuliert und bedankt sich für die beeindruckenden Wetterbilder.