Bild des Monats Das schönste Wetterbild des Monats November 2025 ist gewählt

Die Morgenaufnahme von Daniel Bärtschi hat mit über 9’200 Stimmen den Wettbewerb klar für sich entschieden. Die Silbermedaille geht an Werner Lauener und den dritten Platz sichert sich Barbara Klopfenstein. Die SRFMeteo Redaktion gratuliert und bedankt sich für die beeindruckenden Wetterbilder.

01.12.2025, 12:02

Die Umfrage lief bis am 3. Dezember 2025 um 12 Uhr.

  • Bild 1 von 6. Lac Bleu/VS. 5. November: Der Herbst am See und der Winter auf den Gipfeln. Bildquelle: Werner Lauener.
    Bergsee in Herbstfarben
  • Bild 2 von 6. Neuheim/ZG. 6. November: Nebelschwaden umspielen die grünen Hügel im Morgenlicht. Bildquelle: Daniel Bärtschi.
    Nebelschwaden umspielen die grünen Hügel im Morgenlicht
  • Bild 3 von 6. Regensberg/ZH. 6. November: Der Bergfried des Schlosses schaut aus dem Nebel. Bildquelle: Thierry Andreoli.
    Nebeldecke über Regensberg
  • Bild 4 von 6. St.Gallen/SG. 12. November: magisches Farbspiel am Nachthimmel. Bildquelle: Markus Wäger.
    Magisches Farbspiel am Nachthimmel. Polarlichter
  • Bild 5 von 6. Gurnigel/BE. 22. November: Der Winter mit seiner ganzen Pracht ist da. Bildquelle: Lukas Wyss.
    verschneite Landschaft
  • Bild 6 von 6. Rüeggisberg/BE. 30. November: lichtvoller Tagesbeginn am 1. Advent. Bildquelle: Barbara Klopfenstein.
    Morgenrot
Wie kann ich Bilder einreichen?

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

