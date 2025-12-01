Die Umfrage lief bis am 3. Dezember 2025 um 12 Uhr.
Bild 1 von 6. Lac Bleu/VS. 5. November: Der Herbst am See und der Winter auf den Gipfeln. Bildquelle: Werner Lauener.
Bild 2 von 6. Neuheim/ZG. 6. November: Nebelschwaden umspielen die grünen Hügel im Morgenlicht. Bildquelle: Daniel Bärtschi.
Bild 3 von 6. Regensberg/ZH. 6. November: Der Bergfried des Schlosses schaut aus dem Nebel. Bildquelle: Thierry Andreoli.
Bild 4 von 6. St.Gallen/SG. 12. November: magisches Farbspiel am Nachthimmel. Bildquelle: Markus Wäger.
Bild 5 von 6. Gurnigel/BE. 22. November: Der Winter mit seiner ganzen Pracht ist da. Bildquelle: Lukas Wyss.
Bild 6 von 6. Rüeggisberg/BE. 30. November: lichtvoller Tagesbeginn am 1. Advent. Bildquelle: Barbara Klopfenstein.
Wie kann ich Bilder einreichen?
Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild