Bild des Monats Wählen Sie das schönste Wetterbild des Monats November 2025

Nach einem warmen Start kam der Winter früh: eisige Temperaturen, frischer Schnee und magische Stimmungen. Jetzt sind Sie gefragt: Welches Wetterbild verzaubert Sie am meisten? Funkelnde Schneelandschaften, goldene Herbstwälder oder Polarlichter? Ihre Stimme zählt!

01.12.2025, 12:02

  • Bild 1 von 6. Lac Bleu/VS. 5. November: Wer gewinnt? Der Herbst am See oder der Winter auf den Gipfeln. Bildquelle: Werner Lauener.
    Bergsee in Herbstfarben
  • Bild 2 von 6. Neuheim/ZG. 6. November; Nebelschwaden umspielen die grünen Hügel im Morgenlicht. Bildquelle: Daniel Bärtschi.
    Nebelschwaden umspielen die grünen Hügel im Morgenlicht
  • Bild 3 von 6. Regensberg/ZH. 6. November: Der Bergfried des Schlosses schaut aus dem Nebel. Bildquelle: Thierry Andreoli.
    Nebeldecke über Regensberg
  • Bild 4 von 6. Splügen/GR. 12. November: Magisches Farbspiel am Nachthimmel. Bildquelle: Jenny Mengelt.
    Magisches Farbspiel am Nachthimmel. Polarlichter
  • Bild 5 von 6. Gurnigel/BE. 22. November: Der Winter mit seiner ganzen Pracht ist da. Bildquelle: Lukas Wyss.
    verschneite Landschaft
  • Bild 6 von 6. Rüeggisberg/BE. 30. November: Lichtvoller Tagesbeginn am 1. Advent. Bildquelle: Barbara Klopfenstein.
    Morgenrot
Die Umfrage läuft bis am 3. Dezember 2025 um 12 Uhr.

Wie kann ich Bilder einreichen?

Box aufklappen Box zuklappen

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

