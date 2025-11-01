 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Bild des Monats Wählen Sie das schönste Wetterbild des Monats Oktober 2025

Der Oktober hat uns mit seiner Farbenvielfalt und beeindruckenden Landschaften verwöhnt. Von goldenen Herbstwäldern über mystische Nebelmeere bis hin zu klaren Bergseen, jedes dieser Bilder erzählt seine eigene Geschichte. Welches Wetterbild gefällt Ihnen am besten? Wählen Sie jetzt.

Autor: 

01.11.2025, 12:11

Teilen
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 6. Lac de Taney/VS. 9. Oktober: Der Nebel schleicht sich über den Bergsee. Bildquelle: Katja Schaer.
    Nebelschwaden
  • Bild 2 von 6. Grimselpass/VS. 12. Oktober: Die Morgensonne spiegelt sich im Bergsee. Bildquelle: Walti von Matt.
    Sonnenaufgang
  • Bild 3 von 6. Grosser Mythen/SZ. 17. Oktober: Blick über das Nebelmeer. Bildquelle: Urs Breu.
    Schatten von einem Berg auf dem Nebelmeer
  • Bild 4 von 6. Albulapass/GR. 20. Oktober: Der Schnee kündigt sich langsam an. Bildquelle: Gilbert Zellweger.
    graue Stimmung auf dem Albulapass
  • Bild 5 von 6. Silsersee/GR. 25. Oktober: Die goldenen Lärchen leuchten im Herbstlicht. Bildquelle: Rinaldo Meier.
    Herbststimmung
  • Bild 6 von 6. Rüegsau/BE. 29. Oktober: Herbstmorgen im Emmental. Bildquelle: Susanne Schwarz.
    Nebelschwaden im Tal
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Umfrage läuft bis am 3. November 2025 um 12 Uhr.

Wie kann ich Bilder einreichen?

Box aufklappen Box zuklappen

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Hier können Sie Ihre Aufnahmen einsenden: SRFMeteoBild

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)