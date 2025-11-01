Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 6. Lac de Taney/VS. 9. Oktober: Der Nebel schleicht sich über den Bergsee. Bildquelle: Katja Schaer.
Bild 2 von 6. Grimselpass/VS. 12. Oktober: Die Morgensonne spiegelt sich im Bergsee. Bildquelle: Walti von Matt.
Bild 3 von 6. Grosser Mythen/SZ. 17. Oktober: Blick über das Nebelmeer. Bildquelle: Urs Breu.
Bild 4 von 6. Albulapass/GR. 20. Oktober: Der Schnee kündigt sich langsam an. Bildquelle: Gilbert Zellweger.
Bild 5 von 6. Silsersee/GR. 25. Oktober: Die goldenen Lärchen leuchten im Herbstlicht. Bildquelle: Rinaldo Meier.
Bild 6 von 6. Rüegsau/BE. 29. Oktober: Herbstmorgen im Emmental. Bildquelle: Susanne Schwarz.
Die Umfrage läuft bis am 3. November 2025 um 12 Uhr.
