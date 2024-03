1 / 6

Legende: Zermatt/VS 1. Februar: Das Matterhorn ist ein bekannter Gipfel für das Phänomen Banner Cloud, was auf Deutsch so viel wie Fahnenwolke bedeutet. Die Wolke erscheint wie eine Windfahne am Berg, entsprechend strömt die Luft auf diesem Foto von rechts nach links. Beatrice Ritzmann