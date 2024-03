Teilweise schneite es am Mittwoch bis ins Flachland.

In den Bergen liegen stellenweise 3 bis 4 m Schnee.

Im Flachland ist es vorerst vorbei mit Schnee.

Am Freitag und Wochenende bringt eine nächste «Südstau-Wetterlage» noch mehr Neuschnee am Alpensüdhang.

Schnee am Mittwoch

Am Mittwochmorgen wurde es in Teilen des Flachlands weiss. In Luzern fielen 3 cm Schnee, in St. Gallen 4 cm. Im Flachland wird der Schnee aber schnell wieder verschwinden und Nachschub ist vorerst nicht in Sicht.

Grosse Neuschneemengen gab es im Berner Oberland. In Adelboden, Guttannen oder auf dem Hasliberg war es ein halber Meter, oberhalb von Grindelwald wurden ganze 86 cm gemessen.

1 / 15 Legende: Guttannen/BE So sieht ein halber Meter Neuschnee aus. Hanni Huber-Willener 2 / 15 Legende: Schwägalp/SG Der Fotograf schreibt treffend «Än Chlapf (mit) Schnee.» Stephan Lendi 3 / 15 Legende: Lutertannen/SG Schnee auf der Scheune. Stephan Lendi 4 / 15 Legende: Crestasee/GR See im Schnee. Madlen Lozza 5 / 15 Legende: Uebeschi/BE Ein fläumchen Schnee am Morgen. Daniela Kellerhals 6 / 15 Legende: Waldstatt/AR Ein weisses Erwachen im Appenzell. Peter Eicher 7 / 15 Legende: Reutigen/BE Winter oder Frühling? Werner Krebs 8 / 15 Legende: Hasliberg/BE Auf dem Hasliberg definitiv Winter. Regina Frei 9 / 15 Legende: Morschach/SZ Schnee am Vierwaldstättersee. Ernst Immoos 10 / 15 Legende: Schwarzenberg/LU Ziemlich weiss auf rund 800 m.ü.M. Urs Gutfleisch 11 / 15 Legende: Pontresina/GR Tief winterlich im Engadin mit 20 cm Neuschnee. Monika Baumüller 12 / 15 Legende: Passwanggebiet Neuschnee auf dem Jura. Franz Schweizer 13 / 15 Legende: Berninapass/GR Diese «Schneewand» ist am Mittwochmorgen nochmals höher geworden. Monika Baumüller 14 / 15 Legende: Heiligenschwendi/BE Zauberhaft weiss. Regula Bühler 15 / 15 Legende: Maloja/GR Hier misst die Schneedecke inzwischen 156 cm. Arno Mainetti

Viel Schnee und erhebliche Lawinengefahr

Oberhalb von rund 1800 m hat es in den Alpen für die Jahreszeit überdurchschnittlich viel Schnee. Am grössten ist die Schneedecke in den Hochalpen und am Alpensüdhang.

Beispielsweise ist die Schneehöhe an der Südwalliser SLF-Messstation Bortelsee auf rund 2500 m 427 cm mächtig. Davon fielen ca. 175 cm in der letzten Woche.

Mit dem Neuschnee herrscht im Grossteil der Alpen eine erhebliche Lawinengefahr. Abgesehen davon kann man die Neuschneedecke in den Alpen am Donnerstag bei viel Sonnenschein geniessen.

1 / 3 Legende: Kühboden/VS Im Wallis gab es bereits am letzten Wochenende grosse Neuschneemengen. Monika Jaquenod 2 / 3 Legende: Simplon Dorf/VS In Simplon Dorf legte es insgesamt etwa 90 cm hin. Josef Escher 3 / 3 Legende: Simplon Dorf/VS Winterspass für Gross und Klein. Der Schneemann soll eine Grösse von 2.7 m haben. Leo Arnold

Die nächste Südstaulage ist bereits in Sicht

Zusätzlich gibt es am Alpensüdhang von Freitag bis und mit Wochenende mit der nächsten Südstau-Wetterlage eine weitere Ladung Neuschnee. Jedoch sind die Mengen noch unsicher. Nach den aktuellen Wettermodellen sind vom Südwallis übers Tessin bis nach Südbünden weitere 30 bis 120 cm Neuschnee möglich.