Bis 80 Zentimeter Neuschnee in den Alpen

Bereits am Dienstagmorgen wurden in vielen Wintersportorten zwischen 10 und 30 Zentimeter Neuschnee gemessen. Noch mehr Schnee fiel in Lagen oberhalb von etwa 2000 Metern.

Tagsüber schneite es vor allem in den östlichen Alpen noch länger weiter. Insbesondere in Graubünden kamen in höheren Lagen nochmals 20 bis lokal 50 Zentimeter dazu. Die Schneefallgrenze sank im Norden des Kantons bis in Tallagen, sogar in Chur wurde es weiss. Insgesamt sind somit seit Montag lokal bis zu 80 Zentimeter Neuschnee gefallen. Eine definitive Bilanz ziehen kann man erst am Mittwochmorgen, dann liegen alle Neuschneemessungen vor.

Wunderbare Winterbilder

Zuerst kräftiger Schneefall und danach etwas Sonnenschein: die perfekte Kombination für eindrückliche Winterstimmungen. Herzlichen Dank für die vielen schönen SRFMeteoBilder. Eine Auswahl davon gibt es hier:

1 / 10 Bild 1 von 10 Legende: La Punt Chamues-ch/GR Rita Bircher

2 / 10 Bild 2 von 10 Legende: Savognin/GR Ulrich Steiner

3 / 10 Bild 3 von 10 Legende: Bernina Suot/GR Beatrix Zeier

4 / 10 Bild 4 von 10 Legende: Valbella/GR Heinz Plüss

5 / 10 Bild 5 von 10 Legende: oberhalb Sörenberg/LU Marlise Estermann

6 / 10 Bild 6 von 10 Legende: Kippel /VS Stefanie Jaggi

7 / 10 Bild 7 von 10 Legende: Bürchneralp/VS Urs Wieland

8 / 10 Bild 8 von 10 Legende: Flims Waldhaus/GR Tamara Hawelski

9 / 10 Bild 9 von 10 Legende: Vella/GR Daniel Bieli

10 / 10 Bild 10 von 10 Legende: Lenzerheide/GR Barbara Camen

