Was ist denn hier los? Das Rhonetal und Teile des Berner Oberlandes erwachten bis in tiefe Lagen tief winterlich (s. Schneehöhen unten). Gleichzeitig regnet es aktuell im deutlich höher gelegenen San Bernardino oder Engadin.

Viel Neuschnee, teils bis in tiefe Lagen

Bönigen bei Interlaken/BE. Kirschbaum im Schneemantel. Eli Amacher.

Sörenberg/LU. Schnee auf 1200 m ü.M. im Kanton Luzern. Andrea Lipp-Hemmi.

Unterseen/BE. 567 m ü.M. Markus Bosshart.

Scharnachtal im Kandertal/BE. Tiefer Winter auf rund 850 m ü.M. Weiss Landschaft.

Lenk/BE. Rund 40 cm Neuschnee werden geräumt. Rund 1000 m ü.M. Jakob Trachsel.

Grindelwald/BE. Um 30 cm Neuschnee in Grindelwald. Olivia Wyss.

Saas-Grund/VS. Mark Minchin.

Bönigen bei Interlaken/BE. Martin Kipfer.

Neuschneehöhen von Donnerstagmorgen

Ortschaft (Höhe) Neuschneehöhe Col du Grand St-Bernard/VS (2472 m) 100 cm Fionnay/VS (1500 m) 60 cm Montana/VS (1590 m) 58 cm Zermatt/VS (1600 m) 55 cm Adelboden/BE (1325 m) 52 cm Visp/VS (662 m) 30 cm Sion/VS (485 m) 9 cm

Für diese chaotische Schneefallgrenze gibt es zwei Gründe: Gestern Abend erreichte aus Nordwesten kühlere Luft die Schweiz. Zudem griff der intensive Niederschlag vom Oberwallis übers Rhonetal ins Berner Oberland über.

So liess die kalte Luft plus die Niederschlagsabkühlung die Schneefallgrenze im Westen lokal auf 600 bis 400 m sinken – besonders in den Tälern. Am anderen Ende der Schweiz, in den östlichen Bergen, kam weder die kühlere Luft noch die intensiven Niederschläge an. So liegt die Schneefallgrenze dort teils über 2000 m.