Der Sommer zeigte sich bis jetzt von der wechselhaften Seite, lange Schönwetterperioden blieben aus. Auch im Juli machte sich die Sonne rar und es zogen in regelmässigen Abständen Störungen mit Gewittern vorüber. Doch nun setzt der Juli zum Schlussspurt an: Mit viel Sonnenschein und Sommerwärme wird die Bilanz deutlich aufgebessert.

Zu warmer Juli 2024

Man glaubt es kaum: Die Phase zwischen dem 1. und 24. Juli war im Vergleich zum Mittel der Jahre 1991 bis 2020 etwas zu warm. Einen grossen Beitrag dazu leisteten die Nächte. Ist die Luft feucht oder liegen gar Wolken über uns, wird die nächtliche Abstrahlung gehemmt und es bleibt warm.

Legende: Viel Blau und wenig Grau am 25. Juli im Dischmatal/GR. Gilbert Zellweger

Nun steht bis Ende Monat Sommerwärme auf dem Programm. Anfang kommender Woche wird es sogar richtig heiss mit 30 bis 34 Grad. Somit wird sich an diesem Bild kaum mehr etwas ändern: Der Juli 2024 geht als Monat mit überdurchschnittlichen Temperaturen in die Klima-Statistik ein.

Sonnen-Soll wird erreicht

In Sachen Sonnenschein sieht die Bilanz nach etwas mehr als 3/4 des Monats noch relativ düster aus. Bis jetzt wurden erst 60 bis 80 Prozent der üblichen Sonnenscheinschauer erreicht. Doch nun geht es schnell: Bis zum Monatsende kommen rund 70 Stunden Sonnenschein dazu. Am sonnigsten wird es voraussichtlich am Montag und Dienstag mit bis zu 14 Stunden pro Tag.

Legende: Täglich mehrere Stunden Sonnenschein. Nur am Sonntag hat es dichtere Wolken. SRF Meteo

Rechnet man die erwartete Sonnenscheindauer der Tage bis Ende Monat zu der bereits gemessenen Sonnenscheindauer hinzu, kommt man auch hier zu einem überraschenden Schluss: Wir werden 90 bis 110 % des Erwartungswertes erreichen.

Ort Sonnenstunden bis 24.7. Sonnenstunden 25. bis 31.7. Sonnenstunden gesamt % der Norm Basel 159.8 71.7 231.5 98.6 Bern 164.5 75.6 240.1 97.9 Chur 151.7 64.4 216.1 104.1 Lugano 208.6 73.7 282.3 108.5