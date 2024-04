Es herrscht auch in den kommenden Tagen kaltes Wetter. Das war in den vergangenen Monaten eine deutliche Ausnahme: Nur jeder vierte Tag war «zu kalt», gar nur einer von zwanzig «sehr kalt». So empfinden wir es abnormal kalt – obwohl es das im klimatologischen Sinn nicht ist.

Die blühende und spriessende Vegetation spricht Klartext: Der vergangene Winter und bisherige Frühling waren aussergewöhnlich mild. Seit Dienstag lastet aber vielerorts wieder schwerer Schnee auf den Zweigen und Ästen. Und auch für einige von uns ist das kalte Wetter nur schwer zu ertragen.

Rund 8 Grad kälter als normal

Aktuell ist es tatsächlich kälter als üblich zu dieser Jahreszeit. Am Dienstag war es in Zürich rund 2 Grad kälter als üblich, am Mittwoch bereits 6 Grad. Am Donnerstag und in den kommenden Tagen ist es voraussichtlich rund 8 Grad kälter als normal (Klimaperiode 1991 bis 2020). Ähnliches gilt für andere Orte im Mittelland.

Sieben Mal häufiger «sehr warm» als «sehr kalt»

In der obigen Grafik wird deutlich, wie selten solch kaltes Wetter seit letztem September, also dem meteorologischen Herbstbeginn, auftrat. In den rund acht Monaten war es an nur zwölf Tagen «sehr kalt», d.h. 5 Grad kälter als üblich zu dieser Jahreszeit. Im Vergleich war es während ganzen zwölf Wochen «sehr warm». Wenn es also grosse Temperaturschwankungen gab, so war es fast ausschliesslich wärmer als normal.

Was bedeutet «zu warm» und «zu kalt»? Box aufklappen Box zuklappen Sehr warm: ≥ 5 Grad wärmer als die Norm

Warm/zu warm: wärmer als die Norm

Kalt/zu kalt: kälter als die Norm

Sehr kalt: ≥ 5 Grad kälter als die Norm

Gewöhnungssache

Der Mensch ist bekanntlich ein Gewohnheitstier. Und womöglich haben wir uns an das zu warme Wetter bereits etwas gewohnt. Im vergangenen Herbst gab es in Zürich an die 30 Grad, der Winter war der wärmste seit Messbeginn und in Chur, Basel oder Sion wurden im April bereits fünf Tage mit über 25 Grad gemessen. Es ist also einfach zu verstehen, warum wir das Wetter im Moment als ungewöhnlich kalt empfinden – obwohl es das aus klimatologischer Sicht gar nicht ist. Bleibt zu hoffen, dass die fortgeschrittene Vegetation mit einem blauen Auge davonkommt.