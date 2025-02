Eine Kaltfront hat am Donnerstag verbreitet Regen und Schnee gebracht. Am Alpennordhang fielen bis am Freitagmorgen 25 bis lokal knapp 50 cm Neuschnee. Auch im Flachland reichte es gebietsweise für ein weisses Erwachen.

Halber Meter Neuschnee am Alpennordhang

Die Messstationen des WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF melden am gesamten Alpennordhang, also von den Waadtländer Alpen über das Berner Oberland und die Zentralschweiz bis in den Alpenstein 25 bis lokal rund 50 cm Neuschnee. Im Unterwallis wurden lokal über 50 cm registriert. Die grösste Neuschneesumme, von Hand gemessen, kommt vom Trübsee oberhalb von Engelberg auf knapp 1800 m ü.M.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Zürich Dieser Garten sieht aus wie mit einer Portion Puderzucker bestreut. Mauro Herrmann

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Oberwil/BL 2.25 cm Neuschnee misst Jan Eitel in der Nordwestschweiz. H. Eitel

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Bettwiesen/TG Auf 551 m im Thurgau gab es ganze 11 cm – dem Schlittelspass steht nichts im Wege! Anita Heeb

Inneralpin deutlich weniger

In den Alpen gab es deutlich weniger Neuschnee. So fielen beispielsweise im Goms oder in weiten Teilen von Graubünden nur rund 10 cm, im Engadin 2 bis 5 cm Neuschnee.