Den ersten Sommertag auf der Alpensüdseite gab es im 2025 am 5. April in Biasca, die Alpennordseite musste bis zum 12. April warten, dann hat Chur die Sommermarke mit 25.4 Grad geknackt.

Einzelne Sommertage gehören im April genauso dazu wie Frost und Schnee bis unter 1000 m. Soweit so normal.

Badiwetter

Pünktlich zum 1. Mai, viele Badis öffnen an diesem Tag, gab es dann beidseits der Alpen verbreitet den ersten Sommertag. Den Höhepunkt der Wärmephase gab es am Freitag, 2. Mai mit fast 30 Grad in Chur, nur knapp keinen Hitzetag. So früh im Jahr gab es den Hitzetag auf der Alpennordseite erst ein Mal, nämlich am 2. Mai 2005 in Chur und Vaduz. An der privaten Wetterstation in Oberschan/SG gab es exakt 30.0 Grad.

Am Wochenende gehen die Temperaturen nun langsam zurück. Details zum Wetterablauf gibt es hier.

Legende: Bis am Samstag liegen die Höchstwerte in Bern deutlich über der Norm, in der neuen Woche dann für ein paar Tage darunter. SRF Meteo

Die neue Woche startet dann mit Höchstwerten 12 bis 15 Grad tiefer als am Freitag. Danach bleibt es ein paar Tage kühl, in der zweiten Wochenhälfte steigen die Höchstwerte dann voraussichtlich bereits wieder in den Bereich, der für die Jahreszeit normal ist.

Wieder Winter?

Der heftige Temperatursturz vom Freitag bis Montag ist zwar sehr markant, aber noch lange kein Zurück in den Winter, wie beispielsweise im Mai 2019, als der Schnee sogar in der Nordwestschweiz auf rund 600 m ü.M. liegen blieb.