Über Auffahrt leuchtete Aurora borealis am Schweizer Himmel. Normalerweise wählen wir das schönste Wetterbild des Monats. Doch im Mai würde wahrscheinlich eine Polarlichtaufnahme das Rennen machen. So haben wir uns entschieden, eine eigene Wahl durchzuführen: Wir suchen das beste Polarlichtbild.

Farbiges Spektakel am Himmel

Welches ist das schönste Polarlichtbild? Martin Mägli: Gerzensee/BE, 11. Mai Martin Mägli: Gerzensee/BE, 11. Mai % Peterson Palombo: Langnau im Emmental/BE, 11. Mai Peterson Palombo: Langnau im Emmental/BE, 11. Mai % Lukas Moesch: Graubünden, 11. Mai Lukas Moesch: Graubünden, 11. Mai % Simon Schuhmacher: Aeschiried/BE, 11. Mai Simon Schuhmacher: Aeschiried/BE, 11. Mai % Caitlin Schärer: Morgarten/ZG, 11. Mai Caitlin Schärer: Morgarten/ZG, 11. Mai % Dionys Moser: Seebodenalp/SZ, 11. Mai Dionys Moser: Seebodenalp/SZ, 11. Mai % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Die Umfrage läuft bis am Donnerstag, 16. Mai, 12 Uhr.

Die Aufnahmen sind alle in der Nacht auf den 11. Mai entstanden, als Polarlichter sogar vom Flachland aus zu sehen waren. Dies nach einigen grösseren koronalen Massenauswürfen, sogenannten CMEs. Dieser sogenannte Sonnenwind wird vom Erdmagnetfeld in Richtung Pole abgelenkt. Er bringt die Gase der Erdatmosphäre zum leuchten. Je nach Höhe und Gas entstehen andere Farben. Normalerweise ist bei uns nur das rote Licht von radikalem Sauerstoff zu sehen. So farbige Polarlichter sind eine Seltenheit. Wir erheben keinen Anspruch, dass die Bilder unbearbeitet sind.