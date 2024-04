Freie Sicht ins All

Seit ein paar Wochen fliegt Komet 12P/Pons-Brooks nahe an der Erde vorbei. Er ist aktuell von blossem Auge oder zumindest mit einem guten Feldstecher am Nachthimmel zu sehen.

Der Komet ist seit dem Jahr 1812 bekannt. Er wurde in Marseille von Jean-Luis Pons entdeckt. Erst 1883 wurde er von Robert Brooks wieder entdeckt. Daher der Name Pons-Brooks. Alle 71 Jahre fliegt er an uns vorbei und ist nun wieder zu sehen.

1 / 3 Legende: Muttenz/BL 6 % Sichelmond mit Jupiter, 3 Jupitermonden und Komet P12/Pons-Brooks. Peter Wehrli 2 / 3 Legende: Gürbetal/BE Komet, Uranus, Saturn und Mondsichel einmalig zusammen auf einem Bild. Lukas Wyss 3 / 3 Legende: Passhöhe Sattelegg/SZ Spannender Nachthimmel mit Komet am linken Bildrand? Lukas Döppler

Klare Nächte

In den kommenden Nächten ist der Himmel meist klar, ab und zu ziehen Schleierwolken vorüber. Somit stehen die Chancen gut, den Kometen zu erspähen.

Komete sind unstetige Gesellen und darum etwas Besonders!

Am besten schaut man in der Dämmerung um 20:30 Uhr Richtung nordwesten (genauer: Richtung WNW). Dort ist er am Horizont unterhalb von Jupiter zu sehen. Wir wünschen viel Glück.