«Ab nach draussen», lautet darum aktuell die Devise, das Frühlingswetter geniessen. Aber jedes Wetter hat auch seine Schattenseiten.

Frost

Die Nächte bleiben kühl. Da uns auf Sonntag deutlich kühlere Luft erreicht, gibt es in den Nächten auf Montag und Dienstag nicht nur Bodenfrost, sondern auch Frost auf 2 m über Boden (Standardmesshöhe für Temperaturen). Die hohen Temperaturen haben die Vegetation weit vorangetrieben, somit besteht die Gefahr von Frostschäden.

UV-Index

Im April vergisst man gerne: Die Sonne hat Kraft, ohne Sonnenschutz sollte man nicht zu lange an die Sonne. Der UV-Index ist bereits mittel bis hoch.

Heupfnüsel

Allergiker kennen es, im Frühling beisst und kratzt es in Augen und Nase. Aktuell sind vor allem die Pollen von Birke und Esche in hohen Konzentrationen in der Luft. Da kein Regen in Sicht ist, werden diese auch nicht aus der Luft gewaschen. Der Heuschnupfen ist da, um zu bleiben.

Trockenheit

Apropos kein Regen. Bereits die beiden letzten Monate waren trocken. In den kommenden 10 Tagen darf nicht mit nennenswerten Niederschlägen gerechnet werden. Laut drought.ch herrscht bereits jetzt verbreitet leichte Trockenheit. Im Berner Oberland und im Wallis herrscht mittlere, in Nord- und Mittelbünden grosse Trockenheit.

Legende: Trockenheit Die aktuelle Situation drought.ch

Bise

Da das Hochdruckgebiet nördlich von uns ist, weht oft Bise. Am kräftigsten weht sie ausgerechnet am Sonntag, genau dann, wann es auch am kühlsten ist. So fühlen sich 13 Grad am Nachmittag eher an wie 10 Grad. Die gefühlte Temperatur finden sie auch auf der Meteo-App in der Detailansicht.

Legende: Gefühlte Temperatur Die Temperatur mit dem kleinen Herz zeigt die gefühlte Temperatur. SRFMeteo App/Web

Reizüberflutung

Und zum guter Letzt könnten die vielen farbigen Blüten von Bäumen, Sträuchern und Blumen eine Reizüberflutung verursachen, aber sehen sie selbst.

