An einigen Orten stiegen die Temperaturen bereits am Donnerstagnachmittag über 20 Grad. Sonnig und warm geht es auch am Freitag und Samstag weiter. Das Wetter lockt nach draussen. Frühlingsgefühle kommen hoch.

Legende: Auch die Pflanzen geniessen Sonne und Wärme. Franz Knuchel

Für viele Leute ist eine solche Wärme typisch für den Frühling – eben frühlingshaft. Mit Blick auf die Statistik sind die Temperaturen aber deutlich über der Norm für die Jahreszeit. Die «Abkühlung» auf Sonntag bringt die Temperaturen in den Bereich der Norm.

Legende: Die gestrichelte Linie zeigt die langjährige Temperatur-Norm für diese Jahreszeit. SRF Meteo

Die Höchstwerte am Sonntag liegen zwar im Bereich der Norm. Mit kräftiger Bise fühlt es sich aber kühler an. Ein Auf und Ab der Temperaturen über mehrere Tage ist in den Frühlingsmonaten keine Seltenheit. Südlich der Schweiz ist die Luft bereits warm. Im Norden liegt noch kalte Polarluft. Je nach Wetterlage ändern die Temperaturen markant.

Die Nächte bleiben kalt

Tagsüber hat die Sonne genug Zeit, um die Temperaturen nach oben zu treiben. In den klaren und noch langen Nächten kühlt es gut ab. In der neuen Woche liegen die Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Das heisst, es gibt neben Bodenfrost auch Luftfrost. Empfindliche Pflanzen benötigen dann eine Portion Extra-Liebe. Bodenfrost gibt es übrigens auch schon am Freitag und am kommenden Wochenende.