Am frühen Morgen auf eine Skitour und am Nachmittag in der Badi die Sonne geniessen – Schneesituation und Wetter passen.

1 / 5 Legende: Oberhalb von etwa 2000 m liegt für die Jahreszeit noch viel Schnee, teilweise bis 4 m. SRF Meteo/SLF 2 / 5 Legende: Chäserrugg/SG Freitag Nicole Munari 3 / 5 Legende: Piz Arina/GR im Unterengadin Freitagmorgen Heiko Walser 4 / 5 Legende: Oberalppass/GR/UR Donnerstag Eveline Helfenstein 5 / 5 Legende: Flüelapass/GR Aufstieg Baslersch Chopf Donnerstag Margaretha Ebneter

Viel Schnee in den Hochalpen...

Bekanntlich liegt im April in den Alpen am meisten Schnee. Dieses Jahr sind die Schneehöhen auch jetzt im Mai noch aussergewöhnlich hoch, die Bedingungen für Skitouren entsprechend gut - oberhalb von etwa 2000 m versteht sich. Wie immer im Frühling ist früh aufstehen Pflicht. So nutzt man am besten die frühen Morgenstunden und ist rechtzeitig wieder zurück, bevor der Schnee weich und die Lawinengefahr deutlich grösser ist. Das aktuelle Lawinenbulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos ist hier zu finden.

Legende: Übrigens wird am Samstag vom SLF die letzte Karte der Saison publiziert. SRFMeteo/SLF

...UND sonniges und warmes Badiwetter

Nach der Skitour laden die eröffneten Frei-, See- und Flussbäder im Flachland zum Geniessen des frühsommerlichen Wetters ein. Die Höchstwerte liegen am Wochenende bei 22 bis 25 Grad. Betonung auf Sonnenbaden, denn das Wasser ist noch eher für Hartgesottene. Die Temperatur der grossen Seen und Flüsse im Norden liegt aktuell bei frischen 12 Grad, im Tessin bei 14 Grad. Übrigens wird es tagsüber am Ufer weniger warm als in einiger Entfernung zum Wasser: Die grossen Seen wirken wie Kühlschränke. Hier ist das SRFMeteo Badewette zu finden.