Stabile Hochdrucklagen waren in diesem Sommer bisher rar. Von Freitag bis voraussichtlich Dienstag dominiert ein Hochdruckgebiet das Wettergeschehen im Alpenraum. Während dieser Tage scheint oft die Sonne und die Temperaturen schiessen in die Höhe.

Legende: Sonntag, Montag, und Dienstag werden voraussichtlich Hitzetage. Die orangen Balken zeigen die erwarteten Tageshöchstwerte. Die Schraffierung gibt die Unsicherheit an. SRF Meteo

Liegen wir im Einflussbereich eines Hochs, sinkt die Luft grossräumig ab und erwärmt sich dabei. Insbesondere am Montag ist die Luftmasse über dem Alpenraum heiss, ob dabei neue Jahreshöchstwerte geknackt werden, bleibt erst noch zu sehen. Im Süden gab es bereits 16 Hitzetage in Folge. Für einen Hitzetag braucht es 30 Grad oder mehr. In Basel wurden am 30. Juli 34.5 Grad gemessen, doch drei aufeinanderfolgende Tage mit über 30 Grad gab es bisher noch nicht.

Legende: Diesen Sommer gab es zwei Mal zwei Hitzetage hintereinander. Die gelben Balken zeigen die gemessenen Tageshöchstwerte. SRF Meteo

Abkühlung bieten Badeseen oder die Berge. Beispielsweise der Vierwaldstättersee wartet mit rund 21 Grad auf. Die gleiche Temperatur erreicht auch, wer mit der Seilbahn auf den Pilatus hochfährt.

Legende: Abkühlung in der Höhe oder in einem See Auf 2000 m gibt es in den kommenden Tagen zwischen 19 und 24 Grad, auf 3000 m erreichen die Temperaturen jeweils rund 10 Grad. Olivia Aebischer

Voraussichtlich bringt eine Störung einen Temperaturrückgang auf den Mittwoch.