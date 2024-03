In dieser Woche ist ab und zu Hochnebel angesagt. Für Nebelmuffel besteht aber Hoffnung: Statistisch gesehen stehen die Chancen für eine Nebelauflösung in dieser Jahreszeit gut.

00:25 Video Die bereits kräftige März-Sonne stört den Nebel erheblich. SRFMeteoVideo: Lukas Wyss, Riggisberg/BE Aus Meteo Zusatzmaterial vom 19.03.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Je später im Frühling, desto besser kann sich morgendlicher Nebel wieder auflösen. Grund dafür ist der Sonnenstand. Im März steht die Sonne bereits wieder relativ hoch am Himmel. Dadurch ist die Sonneneinstrahlung häufig kräftig genug, um die unteren Luftschichten zu erwärmen und den Kaltluftsee tagsüber aufzulösen. Ausserdem sind die Nächte nicht mehr so lang und somit kann die Luft nicht mehr so stark auskühlen wie im Winter.

Bei Hochdruckwetter und konstant bleibendem Luftdruck löst sich eine Hochnebeldecke mit einer Obergrenze um 800 m «meist» gegen 100% auf - so wie in dieser Woche. Hochnebel bei 1000 und 1500 m löst sich im März bereits an zwei von drei Tagen auf. Anfang Dezember war dies nur an jedem sechsten Tag der Fall.

Je dicker die Nebelschicht, desto zäher

Nebst der Sonneneinstrahlung spielt auch die Hochnebelobergrenze eine wichtige Rolle für die Auflösung. Ist die Kaltluftschicht nur dünn und somit die Hochnebelobergrenze tief, kann sich der Hochnebel gut auflösen. Je dicker die Kaltluftschicht ist, desto zäher bleibt der Hochnebel: Bei einer Obergrenze zwischen 1000 und 1500 m löst er sich Anfang Januar beispielsweise in etwa einem Viertel der Fälle auf, bei einer Obergrenze unter 800 liegen die Auflösungschancen bei über 60 Prozent.

1 / 8 Legende: Gnipen/SZ Michèle Bader 2 / 8 Legende: Enggistein/BE Jürg Scheidegger 3 / 8 Legende: Schwarzenberg/LU Urs Gutfleisch 4 / 8 Legende: Emmental/BE Hanny Wyss 5 / 8 Legende: Bretzwil/BL Franz Schweizer 6 / 8 Legende: Gersau/SZ Cesar Camenzind 7 / 8 Legende: Oberdiessbach/BE Ruth Mosimann 8 / 8 Legende: Bern Wankdorf Iris Weber

Wenn es doch nur so einfach wäre

Ob der Nebel sich nun wirklich auflöst, oder nicht, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab. So spielt beispielsweise auch der Wind eine grosse Rolle. Warum die Nebelprognose generell für Meteorologinnen und Meteorologen immer noch eine Herausforderung ist, könnt ihr hier nachlesen.