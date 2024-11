In den kommenden Nächten wird es nicht nur in den leicht verschneiten Bergen, sondern auch im Flachland winterlich.

Legende: Brrr! In den kommenden Nächten kommen Wintergefühle auf. SRF Meteo

Die Temperaturen sinken jeweils bis zum Morgen auf 4 bis 0 Grad, örtlich ist auch in tiefen Lagen leichter Frost möglich. Auch tagsüber ist es mit 5 bis 10 Grad herbstlich kühl.

Hochnebel hemmt Abkühlung

Verantwortlich für die kalten Nächte ist die Wetterlage. Wir liegen in den nächsten Tagen am Südrand eines Hochs. Damit erreicht uns mit der Bise deutlich kältere Luft als in den letzten Wochen. Ohne Hochnebel wäre es im Flachland nachts noch deutlich kälter. Der Hochnebel aber, der uns auch in nächster Zeit treu bleibt, wirkt nachts wie eine wärmende Decke und hemmt so die Abkühlung.

00:17 Video Nebel bei Nacht, 31.10.24, Studnerberg/SG, Oliver Schär Aus Meteo Zusatzmaterial vom 03.11.2024. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

In den Alpentälern bleibt es nachts oft sternenklar und die Temperaturen sinken deutlich unter den Gefrierpunkt. Beispielsweise im Oberengadin/GR oder in Andermatt/UR liegen die Tiefstwerte in den kommenden Nächten zwischen -10 und -4 Grad.

Garten winterfest machen

Vieles im Garten ist schon eingewintert. Jetzt lohnt es sich, weitere Dinge winterfest zu machen. Langsam kann auch das Wasser aus den Aussenhähnen abgelassen werden, auch wenn die Temperatur erst lokal unter 0 Grad sinkt.