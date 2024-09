1 / 7 Legende: Nottwil/LU Lichtspektakel am Sempachersee. Erich Ulmi 2 / 7 Legende: Hausen a. A./ZH Abendfeuerwerk! Eliane Heinzer 3 / 7 Legende: Henggart/ZH Hagel im Züriunterland. Claudia Filter 4 / 7 Legende: Hauptikon/ZH Das Gewitter türmt sich auf. Janine Lohner 5 / 7 Legende: Eggerswil, Neuenkirch/LU Blitz schlägt in den Sempachersee mit Regenbogen dahinter. Regina Graber 6 / 7 Legende: Dentenberg/BE Aufziehendes Gewitter. Charlotte van Stuijvenberg 7 / 7 Legende: Hombrechtikon/ZH Blick von Hombrechtikon in Richtung Lachen. Ulysses Willi

Nach einem Hitzetag mit Septemberrekorden entwickelten sich über der Alpennordseite gebietsweise sehr kräftige Gewitter mit Hagel, Sturmböen, viel Regen und vielen Blitzen.

Blitze

Über der ganzen Schweiz wurden rund 57'000 Blitze registriert. Das wäre auch für einen Hochsommertag ausserordentlich viel.

Sturmböen

Eine Böe mit 96 km/h wurde in Koppigen/BE registriert, mehr als 85 km/h gab es in Schmerikon/SG, Cham/ZG und Quinten/SG.

00:15 Video Zürichsee, Sonntagabend 20 Uhr Aus Meteo Zusatzmaterial vom 02.09.2024. abspielen. Laufzeit 15 Sekunden.

Viel Regen

Sehr viel Regen in kurzer Zeit wurde beispielsweise in Zwillikon/ZH, Wädenswil/ZH und Cham/ZG mit über 55 mm in einer Stunde gemessen, das ist rund 1/3 einer Monatssumme. In Oron/VD, Koppigen/BE und Engelberg/OW wurden über 30 mm in weniger als einer Stunde registriert. Ein Blick aufs Radar zeigt, dass lokal auch noch deutlich mehr Regen fiel.

Hagel

Vielerorts hagelte es auch, so zum Beispiel in Henggart/SH oder auch in Schlosswil/BE.