Wer über Auffahrt Ausflüge, Grillabende oder Wanderungen plant, braucht Geduld mit dem Wetter. Das verlängerte Wochenende bringt viele Wolken, wiederholt Regengüsse und nur kurze sonnige Abschnitte. Immerhin: Ein Tag könnte etwas freundlicher ausfallen.

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Mit vielen Wolken und wiederholten Schauern kommen auch kaum frühsommerliche Gefühle auf. Die Höchstwerte liegen bei kühlen 10 bis 15 Grad, was spürbar unter dem jahreszeitlichen Mittel von etwa 19 Grad liegt. Besonders bei Regen und Wind dürfte die Freude am Draussensein nicht bei allen gleich gross sein.

Legende: Seealpsee/AI Wer die trockenen Zeitfenster nutzt, findet zwischendurch Gelegenheiten für Aktivitäten draussen. Bei Bergwanderungen ist aber die Schneefallgrenze zu beachten: Diese sinkt zeitweise auf 1500 bis lokal 1000 m. Evelyne Hangartner

Voraussichtlich werden Freitag und Samstag die nassesten Tage mit kaum Sonnenschein. Ob sich der Sonntag tatsächlich etwas sonniger zeigt, ist allerdings noch unsicher. Einige Wettermodelle deuten derzeit auf längere trockene und sonnige Phasen hin.

Etwas wärmer im Süden

Auf der Alpensüdseite verläuft das Wetter ähnlich wie im Norden, jedoch auf einem etwas höheren Temperaturniveau: Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Im Laufe des Samstags könnte der Niederschlag abklingen und Platz für Sonnenschein machen. Mit den aktuellen Wettermodellen zeichnet sich auch im Süden ein versöhnlicher Abschluss des verlängerten Wochenendes ab. Dort könnte der Sonntag sogar recht sonnig verlaufen.

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So sieht das Wetter wahrscheinlich über weite Teile dieses Auffahrtswochenendes aus:

Letztes Jahr war es übrigens komplett anders: