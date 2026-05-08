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Bild 1 von 3. Bildquelle: SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF.
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Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF.
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Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF.
Mit vielen Wolken und wiederholten Schauern kommen auch kaum frühsommerliche Gefühle auf. Die Höchstwerte liegen bei kühlen 10 bis 15 Grad, was spürbar unter dem jahreszeitlichen Mittel von etwa 19 Grad liegt. Besonders bei Regen und Wind dürfte die Freude am Draussensein nicht bei allen gleich gross sein.
Voraussichtlich werden Freitag und Samstag die nassesten Tage mit kaum Sonnenschein. Ob sich der Sonntag tatsächlich etwas sonniger zeigt, ist allerdings noch unsicher. Einige Wettermodelle deuten derzeit auf längere trockene und sonnige Phasen hin.
Etwas wärmer im Süden
Auf der Alpensüdseite verläuft das Wetter ähnlich wie im Norden, jedoch auf einem etwas höheren Temperaturniveau: Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.
Im Laufe des Samstags könnte der Niederschlag abklingen und Platz für Sonnenschein machen. Mit den aktuellen Wettermodellen zeichnet sich auch im Süden ein versöhnlicher Abschluss des verlängerten Wochenendes ab. Dort könnte der Sonntag sogar recht sonnig verlaufen.
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Bild 1 von 3. Bildquelle: SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF.
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Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF.
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Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF.
So sieht das Wetter wahrscheinlich über weite Teile dieses Auffahrtswochenendes aus:
Letztes Jahr war es übrigens komplett anders: