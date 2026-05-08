Wer über Auffahrt Ausflüge, Grillabende oder Wanderungen plant, braucht Geduld oder gute Kleidung. Das verlängerte Wochenende bringt viele Wolken, wiederholt Regen und eher wenig Sonnenschein. Am Wochenende könnte es allmählich freundlicher werden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die hellen Bereiche zeigen die Unsicherheit der Prognose an. Bildquelle: SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF. 1 / 3 Legende: Die hellen Bereiche zeigen die Unsicherheit der Prognose an. SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF

Bild 2 von 3. In den neueren Vorhersagen ist die Regenmenge zurückgegangen. Bildquelle: SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF. 2 / 3 Legende: In den neueren Vorhersagen ist die Regenmenge zurückgegangen. SRF Meteo, Modelldaten: ECMWF

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Mit vielen Wolken und vielerorts auch Regen kommen auch kaum frühsommerliche Gefühle auf. Die Höchstwerte liegen bei kühlen 11 bis 16 Grad, spürbar unter dem jahreszeitlichen Mittel von etwa 19 Grad. Das Draussensein braucht ein gewisses Mass Durchhaltewille und eine gute Ausrüstung.

Legende: Seealpsee/AI Wer die trockenen Zeitfenster nutzt, findet zwischendurch Gelegenheiten für Aktivitäten draussen. Bei Bergwanderungen ist aber die Schneefallgrenze zu beachten: Diese sinkt zeitweise auf 1500 bis lokal 1000 m. Evelyne Hangartner

Voraussichtlich ist es in den zentralen und östlichen Bergen am häufigsten nass. Ob es im Laufe des Wochenendes sonniger und allmählich trocken wird, ist noch unsicher. Einige Wettermodelle deuten darauf hin, dass es aus Westen wieder freundlicher wird.

Etwas wärmer im Süden

Auf der Alpensüdseite verläuft das Wetter ähnlich wie im Norden, es ist jedoch etwas wärmer: Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Im Laufe des Samstags könnte der Regen abklingen und der Sonne Platz machen. Mit den aktuellen Wettermodellen zeichnet sich im Süden sogar ein versöhnlicher und recht sonniger Abschluss des Wochenendes ab.

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So sieht der Blick aus dem Fenster an Auffahrt wahrscheinlich über weite Teile der Schweiz aus:

Vor einem Jahr lautete dieser Artikel ziemlich anders: