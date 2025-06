Nach einem recht sonnigen Freitag ziehen bis Sonntagmittag wieder vermehrt Schauer und Gewitter auf. Danach setzt sich allmählich ein Hochdruckgebiet durch. SRF-Meteorologe Gaudenz Flury ordnet ein.

Gaudenz Flury Meteorologe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gaudenz Flury arbeitet seit 2012 bei SRF Meteo. Nach dem Geografiestudium mit Vertiefung in Klimatologie und Atmosphärenphysik arbeitete er zunächst für das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF und für MeteoSchweiz.

Wie wird das Wetter an Pfingsten?

Am Samstag gibt es in der ganzen Schweiz ein Hin und Her zwischen etwas Sonnenschein und vielen Wolken, ganztags ist Regen möglich, auch ein kräftiger Schauer oder ein Gewitter ist dabei. Es gibt Temperaturen zwischen 22 bis 24 Grad. An Pfingsten ist es am Vormittag noch stellenweise nass, vor allem an den östlichen Bergen. Tagsüber wird es aus Westen immer sonniger und noch vereinzelt nass. Es ist aber recht kühl mit 18 Grad auf der Alpennordseite, deutlich milder wird es im Süden mit rund 27 Grad und Nordföhn. Am Pfingstmontag gibt es nach einem frischen Start bei rund 9 Grad ganztags viel Sonnenschein bei rund 20 Grad am Nachmittag. Im Süden gibt es rund 26 Grad.

Legende: Am kühlsten ist es am Sonntag. SRFMeteo

Was müssen OKs von Pfingstlagern beachten?

Die Zeltlager müssen so aufgebaut werden, dass sie kräftigem Regen und dem einen oder anderen Gewitter am Samstag standhalten können. Ab Sonntagmittag bleibt es vielerorts trocken. So können die nassen Sachen an der Sonne langsam trocknen. Der Rest trocknet im Laufe des Montags. Leiterinnen und Leiter müssen somit die Zelte zu Hause nicht nochmals auslegen, um sie zu trocknen.

Legende: In etwa so könnten am Samstag Pfingstlager aussehen. Jürg Ackermann

18 bis 20 Grad tönt aber nicht wirklich nach Sommer?

Nein, das Pfingstwochenende wird eher kühl ausfallen. In den Bergen sind am Sonntagvormittag Flocken bis 1800 Meter möglich. Auch der dicke Schlafsack lohnt sich. Im Oberengadin oder auch in einigen Juratälern (z.B. bei La Brévine) kann es in der Nacht auf den Montag frostig werden.

Wann kommt der Sommer?

Nach Pfingsten wird es von Tag zu Tag wärmer. Von Dienstag bis Freitag scheint meist die Sonne und die Temperaturen erreichen im Norden und im Süden 26 bis rund 30 Grad.