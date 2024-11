Auf dem Weissfluhjoch/GR auf rund 2700 m gab es seit einem Monat nur gerade drei frostige Nächte. Ansonsten lag die Temperatur zum Teil deutlich über Null: Am 3. November wurde mit 12.7 Grad ein neuer November-Rekord aufgestellt.

Legende: Unterhalb von 3000 m lag bisher kaum Schnee. Andreas Gaiardelli

Somit war es in den meisten Skigebieten zu warm um Kunstschnee zu produzieren. Dieser wäre hilfreich, um der aktuellen Trockenheit (zumindest auf den Pisten) etwas entgegenzuwirken.

Nun ist es nachts endlich etwas kühler geworden, so dass in vielen Skigebieten die Schneekanonen in Betrieb genommen wurden. Eindrückliche Bilder von der Verwandlung der Landschaft gibt es in unserem neuen Reel auf Instagram:

Etwas Unterstützung kommt übrigens vom Wetter: In der Nacht zum Dienstag fällt oberhalb von 1000 bis 1500 m etwas Neuschnee. Grosse Mengen sind nicht zu erwarten, aber definitiv etwas Abwechslung zu Hochnebel und Sonnenschein.

Legende: SRF Meteo

In einer Meteo-Story der vergangenen Woche wurde die beständige Hochdruckphase thematisiert. Und in der Stimme von Gaudenz Flury ist deutlich zu hören, wie sehr sich einige nach dieser Abwechslung gesehnt haben: