Ein Tief über Frankreich löste in der Nacht und am Donnerstag über den Alpen eine kräftige Südostströmung aus. Dabei staute sich feuchte Luft am Alpensüdhang, was im Wallis und im Tessin zu intensiven Regenfällen führte.

Legende: Hochwasser am Findelbach in Zermatt/VS. Ursula Fäh

Über 100 Millimeter Regen in Simplon Dorf/VS

Am meisten Regen mit 109 Millimeter (mm) wurde in Simplon Dorf/VS gemessen. Zum Vergleich: Im September fallen dort im langjährigen Mittel gesamthaft 115 mm. In Binn/VS wurden rund 91 mm und in Stabio/TI 89 mm registriert.

Die Schneefallgrenze sank bei intensivem Niederschlag gegen 3000 Meter. So ging es beispielsweise auf Mittelallalin/VS vom Spätsommer direkt in den Winter.

00:10 Video Wintereinbruch auf Mittelallalin, SRF Wetterkanal Aus Meteo Zusatzmaterial vom 05.09.2024. abspielen. Laufzeit 10 Sekunden.