Im Vergleich zur letzten Woche spricht man in dieser Woche radikal anders übers Wetter. Begriffe wie «Sommerwetter» oder «heiss» werden durch «Schneefallgrenze» und «kühl» ausgetauscht. In der zweiten Wochenhälfte fällt am Alpennordhang teils über ein halber Meter Neuschnee.

Legende: Obacht! Die Strassen einiger Alpenpässe dürften vorübergehend schneebedeckt sein, z.B. am Flüelapass, Sustenpass oder Klausenpass. Ruth Arnold

Der Grund: Am Mittwochnachmittag erreicht uns eine Kaltfront. In der Folge bleibt es bis Samstag kühl und besonders am Alpennordhang fällt immer wieder Regen und Schnee. Auch danach wird es nur schleppend wärmer.

Hallo Schneefallgrenze

Die Schneefallgrenze kehrt aus dem Sommerschlaf zurück. Am Mittwoch liegt sie zunächst um 2500 m. Am Alpennordhang sinkt sie bis am Abend gegen rund 2000 m.

Legende: SRF Meteo

Von Donnerstag bis Samstagmorgen kommt sie zwischen 1200 und 1700 m zu liegen. Bei intensiven Niederschlägen könnte es kurzzeitig auch unter 1200 m Schneeflocken geben. Inneralpin sinkt sie etwas verzögert im Laufe des Donnerstags ab.

Tschüss Sommer

Mit Schnee in der Luft sinken die Temperaturen im Mittelland deutlich unter 20 Grad. Die kühlsten Tage warten am Donnerstag und Freitag mit Höchstwerten um 13 Grad. Dies sind rund 8 Grad weniger als zu dieser Jahreszeit üblich.

Legende: SRF Meteo

Zudem gibt es kalte Nächte. Am Freitag-, Samstag- und Sonntagmorgen kühlt es auf rund 6 Grad ab. In leicht erhöhten Muldenlagen (ab etwa 800 m) besteht besonders im Westen die Möglichkeit von Bodenfrost.

Wiederholt nass

Der Schwerpunkt des Niederschlags liegt am Alpennordhang. In den übrigen Regionen fällt mit dem Durchgang der Kaltfront am Mittwochabend der Grossteil des Niederschlags. Folgende Mengen Niederschlag werden von Mittwochmittag bis Samstagmorgen erwartet:

Berner Oberland, Zentralschweiz, Linthebene bis Alpstein und Sarganserland: 40 bis 80 mm

Mittelland, Unterwallis, Nord- und teils Mittelbünden: 20 bis 40 mm

Und im Süden?

Südlich der Alpen fällt besonders am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag Regen. Dabei sind auch Gewitter möglich. Die Schneefallgrenze liegt meist über 2000 m.

Legende: Richtung Norden sind vielleicht schon Schneeberge zu sehen, im Südtessin ist Schnee aber kein Thema. Paul von Allmen

Ab Donnerstag kommt zeitweise starker Nordföhn auf und in den Tagen danach dominiert im Tessin verbreitet die Sonne. Im Engadin und Münstertal gibt es aber weitere Niederschläge und somit ist besonders im Oberengadin auch Schneefall bis zum Talboden möglich.