Ob der Vollmond gerne Martini trinkt, ist nicht überliefert. Wir finden es jedoch auffällig, dass der Mond ausgerechnet im Martinisommer voll ist. Hier sind ein paar aktuelle Beweisbilder, die zeigen, dass sich der Mond und der Martinisommer gut verstehen.

Vor lauter Martini ist der Mond nun voll

Herzogenbuchsee/BE. Ob sich der Mond wegen solchen Bildern einen Drink gegönnt hat? Michael Wüthrich

Bild 2 von 7. Bänk/ZH . Mit 99.7 % war der Mond bereits in der Nacht auf Mittwoch ziemlich voll. Bildquelle: Stefan Stenek. 2 / 7 Legende: Bänk/ZH Mit 99.7 % war der Mond bereits in der Nacht auf Mittwoch ziemlich voll. Stefan Stenek

Bild 3 von 7. Rümligen/BE . Der Verdächtige wird auch sofort von einem Superpuma überprüft... Bildquelle: Lukas Wyss. 3 / 7 Legende: Rümligen/BE Der Verdächtige wird auch sofort von einem Superpuma überprüft... Lukas Wyss

Bild 4 von 7. Rossberg/ZG. ... und mangels Beweisen freigelassen. Er geht unter und macht einem Martinisommertag Platz. Bildquelle: Andreas Kenel. 4 / 7 Legende: Rossberg/ZG ... und mangels Beweisen freigelassen. Er geht unter und macht einem Martinisommertag Platz. Andreas Kenel

Bild 5 von 7. Allschwil/BL. Der Mond ist nicht nur voll, sondern auch viel zu schnell unterwegs. Nämlich mit rund 3700 km/h. Bildquelle: Peter Wehrli. 5 / 7 Legende: Allschwil/BL Der Mond ist nicht nur voll, sondern auch viel zu schnell unterwegs. Nämlich mit rund 3700 km/h. Peter Wehrli

Bild 6 von 7. Ittingen/BE. Beim Bern nimmt er es wieder deutlich gemütlicher. Bildquelle: Vera Tscharland. 6 / 7 Legende: Ittingen/BE Beim Bern nimmt er es wieder deutlich gemütlicher. Vera Tscharland

Horw/LU. Martinisommer in voller Pracht am Vierwaldstättersee . Norma Widmer





Je nach Kulturkreis und Monat gibt es für den Vollmond verschiedene Namen: Wolfsmond im Januar, Schneemond im Februar oder Bibermond im November.

Martinivollmond

Wir finden aber Martinimond viel besser. Ob es auf dem Mond Martini gibt und er darum voll ist, wissen wir leider nicht. So oder so empfehlen wir den Martinisommer mit alkoholfreien Getränken zu geniessen. Zum Wohl!

Übrigens: Vollmond ist am Mittwoch, 5. November, um 14: 19 Uhr.