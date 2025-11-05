 Zum Inhalt springen

Martinivollmond Vor lauter Martini ist der Mond nun voll

Ob der Vollmond gerne Martini trinkt, ist nicht überliefert. Wir finden es jedoch auffällig, dass der Mond ausgerechnet im Martinisommer voll ist. Hier sind ein paar aktuelle Beweisbilder, die zeigen, dass sich der Mond und der Martinisommer gut verstehen.

Autor: 

05.11.2025, 12:19

  • Bild 1 von 7. Herzogenbuchsee/BE. Ob sich der Mond wegen solchen Bildern einen Drink gegönnt hat? Bildquelle: Michael Wüthrich.
    Herbstlandschaft mit Weg, Sonne strahlt durch bunte Blätter.
  • Bild 2 von 7. Bänk/ZH . Mit 99.7 % war der Mond bereits in der Nacht auf Mittwoch ziemlich voll. Bildquelle: Stefan Stenek.
    Vollmond
  • Bild 3 von 7. Rümligen/BE . Der Verdächtige wird auch sofort von einem Superpuma überprüft... Bildquelle: Lukas Wyss.
    Grüner Hubschrauber vor grossem Vollmond am blauen Himmel.
  • Bild 4 von 7. Rossberg/ZG. ... und mangels Beweisen freigelassen. Er geht unter und macht einem Martinisommertag Platz. Bildquelle: Andreas Kenel.
    Sonnenuntergang über nebliger Landschaft und See.
  • Bild 5 von 7. Allschwil/BL. Der Mond ist nicht nur voll, sondern auch viel zu schnell unterwegs. Nämlich mit rund 3700 km/h. Bildquelle: Peter Wehrli.
    Vollmond am Abendhimmel mit Wolken.
  • Bild 6 von 7. Ittingen/BE. Beim Bern nimmt er es wieder deutlich gemütlicher. Bildquelle: Vera Tscharland.
    Vollmond hinter einem Sendeturm auf einem Hügel bei Sonnenuntergang.
  • Bild 7 von 7. Horw/LU. Martinisommer in voller Pracht am Vierwaldstättersee . Bildquelle: Norma Widmer.
    Herrlicher Morgen am Vierwaltstättersee mit Blick zum Pilatus. Sonnige Grüsse
Je nach Kulturkreis und Monat gibt es für den Vollmond verschiedene Namen: Wolfsmond im Januar, Schneemond im Februar oder Bibermond im November.

Martinivollmond

Wir finden aber Martinimond viel besser. Ob es auf dem Mond Martini gibt und er darum voll ist, wissen wir leider nicht. So oder so empfehlen wir den Martinisommer mit alkoholfreien Getränken zu geniessen. Zum Wohl!

Übrigens: Vollmond ist am Mittwoch, 5. November, um 14: 19 Uhr.

Meteo, 5. November, 12:55 Uhr

