ab Montag mehrere sonnige Tage

mildes Bergwetter, am Dienstag und Mittwoch 10 bis 12 Grad auf 2000 m

im Flachland Höchstwerten von 13 bis 16 Grad, im zähen Nebel um 10 Grad

im Mittelland zumindest am Vormittag Nebel

In der Meteorologie gibt es sogenannte Singularitäten, also Ereignisse, die immer wieder um dieselbe Jahreszeit eintreffen. Einer davon ist der Martinisommer. Man sitzt dann typischerweise auf einer Terrasse, mit einem Drink in der Hand und fühlt sich wie James Bond. Nein, natürlich nicht.

Ab Montagnachmittag meist sonnig, im Mittelland teils Nebel

Martinstag

Der Ausdruck Martinisommer geht auf den Martinstag zurück, benannt nach dem heiligen Martin von Tour. Der Martinisommer wäre also mildes und meist sonniges Wetter um den 11. November. Der Martinisommer kommt dieses Jahr also etwas zu früh. Ob er bis zum Martinstag anhält, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Hier geht es zum aktuellsten Wetterbericht.