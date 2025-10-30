- ab Montag mehrere sonnige Tage
- mildes Bergwetter, am Dienstag und Mittwoch 10 bis 12 Grad auf 2000 m
- im Flachland Höchstwerten von 13 bis 16 Grad, im zähen Nebel um 10 Grad
- im Mittelland zumindest am Vormittag Nebel
In der Meteorologie gibt es sogenannte Singularitäten, also Ereignisse, die immer wieder um dieselbe Jahreszeit eintreffen. Einer davon ist der Martinisommer. Man sitzt dann typischerweise auf einer Terrasse, mit einem Drink in der Hand und fühlt sich wie James Bond. Nein, natürlich nicht.
Ab Montagnachmittag meist sonnig, im Mittelland teils Nebel
-
Bild 1 von 2. Am Mittwoch ein paar Schleierwolken mehr. Bildquelle: SRFMeteo.
-
Bild 2 von 2. Ab und zu ein paar dichtere Wolken, vor allem am Donnerstag im Westen. Bildquelle: SRFMeteo.
Martinstag
Der Ausdruck Martinisommer geht auf den Martinstag zurück, benannt nach dem heiligen Martin von Tour. Der Martinisommer wäre also mildes und meist sonniges Wetter um den 11. November. Der Martinisommer kommt dieses Jahr also etwas zu früh. Ob er bis zum Martinstag anhält, lässt sich aktuell noch nicht sagen.
Hier geht es zum aktuellsten Wetterbericht.