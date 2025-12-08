Die ungewöhnlich hohen Temperaturen und der Regen haben dem Schnee in den mittleren Lagen stark zugesetzt. Vielerorts ist die Schneedecke bereits deutlich geschrumpft.

In den kommenden Tagen gehen die Temperaturen zwar etwas zurück, es bleibt aber insgesamt mild. So wird insbesondere an den Sonnenhängen der Schnee in den nächsten Tagen noch weiter schmelzen.

Legende: Von Sonntag auf Montag ist die Schneedecke in den mittleren und tiefen Lagen bereits deutlich zurückgegangen (orange Farbtöne zeigen eine Abnahme der Schneehöhe, blaue Farbtöne eine Zunahme). SRFMeteo

Für Wintersportfans aber noch entscheidender: Die Wettermodelle zeigen in den nächsten zehn Tagen kaum Niederschlag. Damit ist auch kein Neuschnee in Sicht.

Legende: In den höher gelegenen Skigebieten sind die Pisten noch in Ordnung. Matthias Eilinger

Der Grund für die trockene Witterung liegt in einer stabilen Hochdrucklage über Mitteleuropa. Sie sorgt für ruhiges Wetter und blockiert kräftige Tiefdruckgebiete. Zwar streifen uns immer mal wieder schwache Störungen. Diese bringen vor allem ein paar Wolken, nennenswerter Niederschlag bleibt wahrscheinlich aus.

Legende: Grüne Wiesen statt Schnee: Hier in Erlenbach/BE ist es wieder vorbei mit der Winterstimmung. Werner Krebs

Ob sich die Lage vor Weihnachten noch ändert, ist offen. Für das Flachland haben wir ein Schnee-Orakel erstellt, in dem wir Sie auf dem Laufenden halten. In den Bergen stehen die Chancen besser, dass ab und zu mal etwas Schnee fällt. Ein grösserer Wintereinbruch ist derzeit aber auch dort nicht in Sicht.