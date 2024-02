In diesem Februar hat es bisher noch nie bis in tiefe Lagen geschneit. Die Wettermodelle sagen aktuell auch in den kommenden Tagen keinen Schneefall im Flachland voraus.

Viele verbringen ihren Skiurlaub in den Bergen im Schnee. Aber die wenigsten konnten in letzter Zeit die Schneeballschlacht direkt vor der Haustüre austragen. Der «Hochwinter» wurde seinem Namen in den tiefen Lagen bisher nicht gerecht. In den meisten tiefer gelegenen Ortschaften ist der letzte Schneefall rund einen Monat her.

Vor rund vier Wochen brachte eine Kaltfront verbreitet wenige Zentimeter Schnee bis ins Flachland. Auf der Alpensüdseite hat es während des gesamten Winters bisher kaum für Schnee gereicht. Im Centovalli in Camedo/TI wurde am 5. Dezember der letzte Schneefall gemessen.

Legende: Tenero/TI 14. Februar: Der Schnee in der Region rund um Locarno beschränkt sich auf die Bergspitzen. Georg Gmür

Gemäss neusten Vorhersagen müssen sich Schneefans weiterhin gedulden. Eine Kaltfront bringt voraussichtlich auf Beginn der kommenden Woche etwas Neuschnee in den Bergregionen. Stellenweise kann auch Schnee bis auf 800 m fallen, aber ein Wintereinbruch im Flachland ist nicht in Sicht. Einzig für die letzte Februarwoche prognostizieren die Modelle ausreichend tiefe Temperaturen, dass es bis gegen 500 m schneien könnte. Allerdings braucht es dazu auch die entsprechenden Niederschläge und die Prognoseunsicherheit ist für diesen Zeithorizont grundsätzlich hoch.

Legende: Potentielle Schneefallgrenze Die Schneefallgrenze ist zunächst bedeutend höher als das Schweizer Flachland. Einzig in der letzten Februarwoche könnte es vielleicht bis in tiefere Lagen schneien. SRF Meteo

Ist der grosse Winter in den tiefen Lagen somit kein Thema mehr? Nicht unbedingt - Wintereinbrüche im März kommen immer wieder mal vor. So fielen zum Beispiel vom 4. auf den 5. März 2006 in St. Gallen 60 cm Schnee, in Basel gab es einen halben Meter und auch in Delsberg schneite es 40 cm.

Legende: Schnee am Zürichsee im März 2006 Vom 4. auf den 5. März 2006 fiel eine ordentliche Ladung Schnee bis ins Flachland. SRF Augenzeuge

