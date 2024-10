Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach der Umstellung von der Sommerzeit zurück auf die Normalzeit – im Volksmund meist als «Winterzeit» bezeichnet – bedauern viele das frühe Eindunkeln. Die Meteo-Redaktion hingegen kann der Umstellung etwas Gutes abgewinnen.

Legende: Morgenstimmung am Étang de la Gruère/JU Am 26. Oktober ging die Sonne kurz nach 8 Uhr auf. Nach der Zeitumstellung, am 27. Oktober, zeigte sie sich «gefühlt früher», nämlich schon kurz nach 7 Uhr. Matthias Schüpbach

Wetterprognosen basieren auf unterschiedlichen Modellen. Diese werden jeweils mehrmals täglich neu berechnet. Ein neuerer Modell-Lauf liefert in der Regel eine akkuratere Prognose. Wettermodelle basieren auf der koordinierten Weltzeit, kurz: UTC (Coordinated Universal Time). In der Schweiz sind wir gegenüber der UTC im Winter eine, in Sommer zwei Stunden voraus. Dies bedeutet, dass die Modell-Läufe im Winter gefühlt eine Stunde früher bereit sind als im Sommer.

Legende: Zeitumstellung Ende Oktober und Ende März Die koordinierte Weltzeit entspricht im Winterhalbjahr der Lokalzeit in Grossbritannien. In Mitteleuropa sind wir demgegenüber eine Stunde voraus. Michael Buholzer

Die Frühschicht beginnt in der Meteo-Redaktion um 03:30 Uhr. Während der Sommerzeit braucht es jeweils noch etwas Geduld, bis einige der entscheidenden Modelle komplett verfügbar sind. Hingegen sind diese während der Normalzeit zum Schichtbeginn jeweils schon vollständig vorhanden.

Bei einer instabilen Wetterlage kann es vorkommen, dass jeder neue Modell-Lauf einen neuen Wetterablauf präsentiert. Es gibt also tatsächlich Situationen, in denen es während der Normalzeit etwas einfacher ist, eine zutreffende Wetterprognose zu erstellen, als wenn wir noch stets Sommerzeit hätten.