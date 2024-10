Zeitumstellung - Immer Sommerzeit? Warum das nicht die beste Idee ist

Am 27. Oktober ist es wieder so weit: Wir drehen unsere Uhren eine Stunde zurück auf Winterzeit. Morgens wird es früher hell, aber abends auch früher dunkel. Was geschähe, wenn wir die Sommerzeit beibehalten würden? Es wäre eine schlechte Idee, sagen Chronobiologen.