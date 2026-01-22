Diesen Winter war es im Mittelland verglichen mit den Vorjahren häufig neblig.

Langfristig werden Nebel und Hochnebel jedoch seltener.

In der Region Basel war die Nebelsaison bisher nicht aussergewöhnlich.

Legende: Humlikon/ZH Typisches graues Bild aus dem Mittelland in diesem Winter. Antje Venzin

Unterwegs in einer grauen Nebelsuppe sind wir in diesem Winter im Mittelland häufig, sei es auf Spaziergängen oder auf dem Weg zum Einkaufen. Es stellt sich die Frage: Ist so viel Nebel wie in diesem Winter normal, oder ist es besonders grau?

Viel Nebel im Mittelland

Im Mittelland war es im Dezember und Januar oft grau. In Luzern gab es in den letzten 10 Jahren nur einmal noch mehr Nebel.

Der letzte Winter war ähnlich nebelreich wie der aktuelle. Zählt man auch Nebeltage im November mit, war der vergangene Winter sogar leicht nebliger.

Langfristig weniger Nebel

Langfristig gesehen werden Nebeltage seltener. Vor ein paar Jahrzehnten war eine Nebelsaison wie in diesem Winter nicht aussergewöhnlich. Hauptgrund hierfür dürfte sein, dass unsere Luft sauberer geworden ist.

Nicht im ganzen Flachland so grau

Nebelreich war der Winter wohl im ganzen Mittelland. In Zürich war die Nebelsituation beispielsweise fast identisch mit der in Luzern. Anders sieht es in der Region Basel aus. Hier sind Nebeltage generell seltener als in Luzern und die letzten zwei Winter waren nicht aussergewöhnlich grau.