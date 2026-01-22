- Diesen Winter war es im Mittelland verglichen mit den Vorjahren häufig neblig.
- Langfristig werden Nebel und Hochnebel jedoch seltener.
- In der Region Basel war die Nebelsaison bisher nicht aussergewöhnlich.
Unterwegs in einer grauen Nebelsuppe sind wir in diesem Winter im Mittelland häufig, sei es auf Spaziergängen oder auf dem Weg zum Einkaufen. Es stellt sich die Frage: Ist so viel Nebel wie in diesem Winter normal, oder ist es besonders grau?
Viel Nebel im Mittelland
Im Mittelland war es im Dezember und Januar oft grau. In Luzern gab es in den letzten 10 Jahren nur einmal noch mehr Nebel.
Der letzte Winter war ähnlich nebelreich wie der aktuelle. Zählt man auch Nebeltage im November mit, war der vergangene Winter sogar leicht nebliger.
Langfristig weniger Nebel
Langfristig gesehen werden Nebeltage seltener. Vor ein paar Jahrzehnten war eine Nebelsaison wie in diesem Winter nicht aussergewöhnlich. Hauptgrund hierfür dürfte sein, dass unsere Luft sauberer geworden ist.
Nicht im ganzen Flachland so grau
Nebelreich war der Winter wohl im ganzen Mittelland. In Zürich war die Nebelsituation beispielsweise fast identisch mit der in Luzern. Anders sieht es in der Region Basel aus. Hier sind Nebeltage generell seltener als in Luzern und die letzten zwei Winter waren nicht aussergewöhnlich grau.
Vorgehensweise
Nebel- und Hochnebeltage werden nicht direkt gemessen. Deshalb haben wir sie von der gemessenen Sonnenscheindauer abgeleitet. Dazu haben wir die Sonnenscheindauer von einer Bergstation (Säntis) mit einer Wetterstation im Flachland verglichen. Als Nebel- oder Hochnebeltag zählen Tage, an denen folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Die Bergstation hat mindestens viermal mehr Sonnenschein als der Ort im Flachland.
- Die Bergstation hat mindestens fünf Sonnenstunden.