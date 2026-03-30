Wandern, Fahrradfahren, Gartenbeiz oder nochmals auf die Piste? Das Osterwetter macht sowieso mit!

Grundsätzlich ist es bis Ostermontag in der ganzen Schweiz häufig sonnig, sehr mild und meist trocken. Am meisten Wolken bringt der Karsamstag.

Legende: Wunderbare Blütenpracht in Zürich Anita Heeb

Obwohl viele über die Ostertage auf Achse sind, passt das Wetter in der ganzen Schweiz für Aktivitäten im Freien. Was Sie wo und wann am besten geniessen, folgt hier.

Freizeitaktivitäten (Auswahl)

In den Alpen: Wintersport dank sehr guten Schneeverhältnissen (Lawinengefahr beachten!)

Im Norden: Wandern oder Fahrradfahren, ab Ostersonntag Gartenbeiz

Im Süden: «dolce far niente» auf der Terrasse des Lieblingsgrottos

Temperaturen

Im Norden von Tag zu Tag wärmer, am Karsamstag 16, ab Ostern um 20 Grad

Auch auf 2000 m immer milder, am Karsamstag 4, ab Ostersonntag 9 Grad

Im Tessin bis Ostermontag warme 22 bis 27 Grad

Sonnenschein

Im Norden ist es oft sonnig, der zeitweise bewölkte Karsamstag ist die Ausnahme.

In den Alpen scheint meist die Sonne, ab und zu ziehen Wolkenfelder durch.

Im Süden ist es über die Ostertage überwiegend sonnig.

Legende: Tulpen geniessen die Sonne in Lugano/TI Heidi Erni Labhart

Niederschlag

Es wird nicht überall nass und die Mengen sind meist gering.

Im Norden fällt am Morgen vom Karsamstag und von Ostern auf Ostermontag gebietsweise Regen.

Im Süden bleibt es trocken.

Sonnencreme wird wichtig

Im April hat die Sonne bereits ordentlich Kraft, der UV-Index steigt, Sonnenschutz wird bereits Pflicht. Vor allem in den Alpen gibt es sonst rasch einen Sonnenbrand. Zum UV-Index.

Waldbrandgefahr im Süden

Im Tessin und im Misox gilt aktuell ein absolutes Feuerverbot im Freien. Einzelne Funken können bereits einen Waldbrand entfachen.