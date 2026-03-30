Rezept - Osterkuchen

Zu Ostern gehört eine ganze Reihe von kulinarischen Traditionen. Eine von ihnen ist der Osterkuchen, der je nach Gebiet auch Osterfladen genannt wird. Ein allgemein verbindliches Rezept gibt es nicht. Die Füllung kann aus Reis oder Griess bestehen. Wichtig ist, dass sie schön feucht ist.