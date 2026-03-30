Rezept Osterkuchen

Rezept für Osterkuchen
Zutaten (Für einen Kuchen von gut 26 cm Durchmesser)
- 250 g Mehl
- 125 g kalte Butter, in kleine Würfel geschnitten
- 1 Eigelb
- ½ TL Salz
- 2-3 EL Eiswasser
Füllung
- 5 dl Milch
- 70 g Milchreis-Reis (z. Bsp. Camolino) grob gemahlen
- ½ Vanillestängel, ausgeschnitten und Mark ausgekratzt
- 130 g weisse Mandelmasse
- 4 Eier
- 1 dl Rahm
- etwas abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone
- Zucker
Zubereitung
- Das Mehl mit dem Salz mischen, die kalten Butter-Würfel dazugeben und Mehl und Butter mit den Fingern schnell zu einer feinkrümeligen Masse verarbeiten. Das mit Eiswasser verquirlte Eigelb dazu geben und rasch zu einem homogenen Teig verarbeiten. Achtung: Nur ganz wenig kneten und schnell arbeiten. Den Teig zu einer runden Platte formen, in Frischhaltefolie einpacken und für ca. 2 Stunden kaltstellen.
- Den grob gemahlenen Reis mit Milch, Vanillestängel und Vanillemark und mit dem Salz aufkochen und eine Minute lang köcheln lassen.
- Die Pfanne vom Herd nehmen, den Vanillestängel entfernen und den Reis abkühlen lassen. Ab und an mal Durchrühren.
- Eier und Mandelmasse zu einer hellgelben, schaumigen Masse verrühren. Den Rahm dazu geben und nach Belieben mit Zucker und der abgeriebenen Zitronenschale abschmecken.
- Den ausgekühlten Milchreis dazugeben und alles gut mischen.
- Ein Blech mit hohem Rand (ca. 5 cm oder sonst Springform) mit etwas Butter ausstreichen, ein Backtrennpapier zuschneiden und hineinlegen.
- Den Teig 3 mm dick auswallen, in die Form geben und die Füllung auf den Teig giessen.
- Den Osterkuchen in den auf 240 Grad vorgeheizten Ofen schieben und ca. 15 Minuten lang bei dieser Temperatur backen. Dann die Temperatur auf 210 Grad zurückfahren und den Kuchen weitere 60 Minuten backen. Droht der Kuchen dunkler als haselnussbraun zu werden, deckt man ihn mit Alufolie ab.
- Der Kuchen ist dann gut gebacken, wenn bei der Gar-Probe (mit Messer oder Stricknadel in die Mitte des Kuchens stechen) nichts mehr am Messer oder an der Stricknadel kleben bleibt.
- Den Kuchen aus dem Ofen nehmen. Kurz abkühlen lassen und dann auf eine Kuchengitter geben und vollständig auskühlen lassen.
- Vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen.
Tipp
Den Kuchen schon am Vortag zubereiten; er schmeckt am zweiten Tag fast noch besser.