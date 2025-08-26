Am Montagabend erhielten wir einige mysteriöse SRFMeteoBilder mit einer hellen Lichtspur am Nachthimmel. Einige sahen die Lichterscheinung 5 bis 10 Minuten lang.

Lichtspur: Montagabend kurz nach 22.30 Uhr

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Küsnacht/ZH. Bildquelle: Monika Baumüller. 1 / 9 Legende: Küsnacht/ZH Monika Baumüller

Bild 2 von 9. Wildhaus im Toggenburg/SG. Bildquelle: Franz Gangl . 2 / 9 Legende: Wildhaus im Toggenburg/SG Franz Gangl

Bild 3 von 9. Biel-Benken/BL . Bildquelle: Peter Bernhard. 3 / 9 Legende: Biel-Benken/BL Peter Bernhard

Bild 4 von 9. Schmiedrued/AG. Bildquelle: Katharina Kulmer. 4 / 9 Legende: Schmiedrued/AG Katharina Kulmer

Bild 5 von 9. Luzern . Bildquelle: Melvin Schwarzenberger. 5 / 9 Legende: Luzern Melvin Schwarzenberger

Bild 6 von 9. Aesch/BL . Bildquelle: Martin Hell. 6 / 9 Legende: Aesch/BL Martin Hell

Bild 7 von 9. Nuolen/SZ . Bildquelle: Anna Trachsel. 7 / 9 Legende: Nuolen/SZ Anna Trachsel

Bild 8 von 9. Vattiz/GR . Bildquelle: Aline Thüring. 8 / 9 Legende: Vattiz/GR Aline Thüring

Bild 9 von 9. Medelserhütte SAC/GR. Bildquelle: Patricia Venzin. 9 / 9 Legende: Medelserhütte SAC/GR Patricia Venzin Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wahrscheinlich handelt es sich um einen sogenannten «fuel dump». Das ist in der Raumfahrt ein gängiges Treibstoffablass-Manöver. Gestern brachte eine chinesische Rakete vom Typ Chang Zheng 8A einen Satelliten in die Umlaufbahn. Danach wurde offenbar überschüssiger Treibstoff abgelassen. Das Gas bleibt wegen der dünnen Atmosphäre in grosser Höhe lange stabil. Das Sonnenlicht in dieser Höhe wurde an diesem Gas zu uns reflektiert – so kam es zu dieser minutenlangen Leuchtspur am Nachthimmel.