Optisches Phänomen Lichtspektakel am Nachthimmel

Am Montagabend um 22.35 Uhr kam es zu einer mysteriösen Lichtspur am Himmel.

26.08.2025, 07:14

Am Montagabend erhielten wir einige mysteriöse SRFMeteoBilder mit einer hellen Lichtspur am Nachthimmel. Einige sahen die Lichterscheinung 5 bis 10 Minuten lang.

Lichtspur: Montagabend kurz nach 22.30 Uhr

  • Bild 1 von 9. Küsnacht/ZH. Bildquelle: Monika Baumüller.
    Lichtspur am Himmel
  • Bild 2 von 9. Wildhaus im Toggenburg/SG. Bildquelle: Franz Gangl .
    So gegen 23:00 Uhr erscheint eine Lichtspur am Himmel, die etwa 10 Minuten sichtbar war.
  • Bild 3 von 9. Biel-Benken/BL . Bildquelle: Peter Bernhard.
    Lichtspur am Nachthimmel
  • Bild 4 von 9. Schmiedrued/AG. Bildquelle: Katharina Kulmer.
    Lichtspur am Nachthimmel
  • Bild 5 von 9. Luzern . Bildquelle: Melvin Schwarzenberger.
    Lichtspur am Himmel
  • Bild 6 von 9. Aesch/BL . Bildquelle: Martin Hell.
    Lichtspur am Himmel
  • Bild 7 von 9. Nuolen/SZ . Bildquelle: Anna Trachsel.
    Plötzlich im Nachthimmel zu sehen! Nicht sicher ob es ein Kometen Schweif sein könnte!
  • Bild 8 von 9. Vattiz/GR . Bildquelle: Aline Thüring.
    Leuchtspur am Nachthimmel
  • Bild 9 von 9. Medelserhütte SAC/GR. Bildquelle: Patricia Venzin.
    Lichtspur am Himmel
Wahrscheinlich handelt es sich um einen sogenannten «fuel dump». Das ist in der Raumfahrt ein gängiges Treibstoffablass-Manöver. Gestern brachte eine chinesische Rakete vom Typ Chang Zheng 8A einen Satelliten in die Umlaufbahn. Danach wurde offenbar überschüssiger Treibstoff abgelassen. Das Gas bleibt wegen der dünnen Atmosphäre in grosser Höhe lange stabil. Das Sonnenlicht in dieser Höhe wurde an diesem Gas zu uns reflektiert – so kam es zu dieser minutenlangen Leuchtspur am Nachthimmel.

SRF3, 7.10 Uhr

