In Skandinavien feiert der diesjährige Wonnemonat ganz klar Hochdruckstimmung. Kurz nach Monatsbeginn hat dort ein Hochdruckgebiet das Wetterzepter übernommen. Die Temperatur reagierte prompt. In Oslo, Stockholm und Helsinki zeigten sich die letzten Tage richtig mild. Zu mild: Höchstwerte über der 20-Grad-Marke ersetzten die sonst für die Jahreszeit üblichen 12 bis 16 Grad.

Legende: Hochdruckstimmung im hohen Norden Am 13. Mai formte das Hoch über Skandinavien ein Herz im Bodendruckfeld. Deutscher Wetterdienst (DWD)

Tief, Zwischenhoch, Tief...- Aurora!

In der Zwischenzeit kämpfte die Schweiz zusammen mit ihren nahen Nachbaren eher erfolglos um die Gunst eines stabilen Hochs. Regelmässige Tiefdruckgebiete sorgten im Alpenraum für eine regelrechte Wetter-Achterbahn. Trotzdem reichte es für einen kurzen Besuch aus dem hohen Norden- nicht in Form von Sonnenschein aber dafür von Sonnenpartikeln...

1 / 4 Legende: Ettiswil/LU 02. Mai: Von so... Priska Ziswiler 2 / 4 Legende: Brissago/TI 08. Mai: ...zu so... Roland Brodmann 3 / 4 Legende: Bantiger/BE 11. Mai: ...und plötzlich so! Markus Brönnimann 4 / 4 Legende: Rigi/SZ 20. Mai: Und wieder so... Jürg Wiesendanger

Geht doch: Die Schweiz bleibt ein Wassermekka

Das wiederkehrende Schauerwetter leistet immerhin wertvolle Arbeit, für reichlich Wasservorrat ist gesorgt. Zwar nicht in den Speicherseen, aber dafür als Grundwasser und in den Bergen, wo aktuell noch eine mächtige Schneedecke liegt. In Hinblick auf das Monatsende wird sich auch in der Schweiz wieder einmal ein Hoch zeigen: Sonnenschein und Frühlingswärme sind bereit.