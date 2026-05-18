Pfingsten gilt oft als Start in den Frühsommer. Doch ein Blick ins Wetterarchiv zeigt: An diesen Feiertagen war schon fast alles dabei.

Erinnern Sie sich an Pfingsten 2001? Vielleicht waren Sie damals in einem Pfingstlager und schätzten die Nähe zum wärmenden Feuer. In Bern lag der Höchstwert bei kühlen 11.6 Grad. Dazu regnete es teils kräftig und die Schneefallgrenze sank auf lokal 800 m. Nicht viel wärmer war es übrigens in den «Pfi-Las» 2013 und 2016.

Eine markante Abkühlung fand an Pfingsten 2007 statt. Am Pfingstsamstag gab es noch 28 Grad, am Pfingstmontag schneite es im Berner Oberland bis auf 600 m.

Aussergewöhnliche Hitze

Das Gegenstück dazu war Pfingsten 2014. In Bern wurde damals die Hitzemarke von 30 Grad geknackt. Das waren einerseits die heissesten Pfingsttage überhaupt, andererseits war der Pfingstmontag der wärmste Tag des ganzen Jahres 2014.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Pfingsten 2016. Heftige Niederschläge führten in Muttenz zu Überschwemmungen. Bildquelle: Peter Wehrli. 1 / 3 Legende: Pfingsten 2016 Heftige Niederschläge führten in Muttenz zu Überschwemmungen. Peter Wehrli

Bild 2 von 3. Pfingsten 2014 (Symbolbild). Temperaturen von über 30 Grad sorgten für sommerliche Verhältnisse. Bildquelle: Franz Schweizer. 2 / 3 Legende: Pfingsten 2014 (Symbolbild) Temperaturen von über 30 Grad sorgten für sommerliche Verhältnisse. Franz Schweizer

Bild 3 von 3. Pfingsten 2007 (Symbolbild). Am Pfingstsamstag wurde es noch warm, danach immer kälter. Lokal sank die Schneefallgrenze auf 600 m. Bildquelle: Christoph Knöpfel. 3 / 3 Legende: Pfingsten 2007 (Symbolbild) Am Pfingstsamstag wurde es noch warm, danach immer kälter. Lokal sank die Schneefallgrenze auf 600 m. Christoph Knöpfel Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wann ist Pfingsten? Box aufklappen Box zuklappen Pfingsten hat kein fixes Datum. Der Feiertag findet jeweils rund 50 Tage nach Ostern statt. Deshalb fällt Pfingsten jedes Jahr auf ein anderes Wochenende. Der früheste mögliche Termin ist der 10. Mai, der späteste Pfingstsonntag fällt auf den 13. Juni. Dadurch können sich auch die Wetterbedingungen stark unterscheiden.

Wie wird es dieses Jahr?

Wie man anhand der Temperaturprognose erkennen kann, wird das kommende Pfingstwochenende eines der wärmsten der vergangenen Jahre. Mehr Infos finden Sie hier: