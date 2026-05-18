Nach einem eher kühlen Auffahrtswochenende wird es in den nächsten Tagen in der Schweiz sommerlich warm. Mit Pfingsten steht erneut ein längeres Wochenende an, und viele zieht es nach draussen. SRF‑Meteorologe Luzian Schmassmann beantwortet die wichtigsten Fragen.

Luzian Schmassmann Meteorologe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nach dem Bachelor in Geowissenschaften in Basel folgte das Masterstudium in Atmosphärenwissenschaften in Innsbruck. Während und nach dem Studium absolvierte er mehrere Praktika bei diversen privaten und staatlichen Wetterbüros. Seit Sommer 2017 arbeitet er als Meteorologe bei SRF Meteo.

Wie entwickelt sich das Wetter Richtung Pfingsten – wird es spürbar wärmer?

Das Wetter legt einen Steigerungslauf hin. Bis Mittwoch ist es noch veränderlich und teilweise nass, danach sorgt ein stabiles Hoch für sonniges Wetter. Es wird nicht nur sonniger, sondern auch von Tag zu Tag wärmer. Nach kühlen 15 Grad am Montag steigen die Temperaturen bis Mittwoch auf 20 Grad, was ziemlich genau dem langjährigen Durchschnitt für diese Jahreszeit entspricht. Ab Donnerstag wird es sommerlich warm. Am Pfingstwochenende erreichen die Temperaturen beidseits der Alpen um 28 Grad. Lokal, wie beispielsweise im Rhonetal, könnte es sogar für knapp 30 Grad reichen.

Wetterbericht

Wie sind die Bedingungen in den Bergen – eignet sich das Wetter für Wanderungen?

Ab Donnerstag eignet sich das Wetter auch in den Bergen ideal für Wanderungen. Oberhalb von rund 2000 Metern muss jedoch beachtet werden, dass noch gebietsweise Schnee liegt. Bei Temperaturen von rund 15 Grad auf 2000 Metern geht es den meisten Schneeresten spätestens am Pfingstwochenende schnell an den Kragen. Auf 1000 Metern Höhe steigen die Temperaturen übrigens ab Donnerstag auf 20 bis 24 Grad.

Muss man sich speziell vor der Sonne schützen?

Ja, ganz egal, ob es sommerlich warm ist oder nicht: Bei sonnigem Wetter muss man sich gut schützen. Wir sind nur noch einen Monat vom Sonnenhöchststand entfernt, entsprechend hoch ist die Belastung durch die Sonnenstrahlung.

Legende: Am Wochenende wird es sonnig und warm – wer draussen unterwegs ist, sollte auf ausreichenden Sonnenschutz achten. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Wie wahrscheinlich ist es, dass man von einem Gewitter überrascht wird?

Von Donnerstag bis Samstag ist die Gewitterneigung sehr gering. Am ehesten könnte es am Samstagnachmittag am Alpensüdhang kurz nass werden. An Pfingsten und am Pfingstmontag nimmt die Wahrscheinlichkeit etwas zu. Vor allem in den Bergen sind dann stellenweise Gewitter möglich. Im Flachland bleibt es vielerorts sonnig und trocken.

Hält das sommerliche Wetter auch nach Pfingsten an?

Momentan sieht es so aus, als bliebe es auch in der Woche nach Pfingsten meist sonnig und sommerlich warm.